美打擊「影子艦隊」 扣押懸掛俄羅斯國旗船隻

（德國之聲中文網）在上周六（1月3日）發動軍事突襲並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，美國正在升級對往返委內瑞拉的船隻的封鎖。

美國官方稱，經過數周的跨大西洋追逐，美國海岸警衛隊和美國特種部隊於7日持司法扣押令扣押了馬裡內拉號（Marinera）油輪。這艘油輪原名為貝拉1號（Bella 1），曾運輸過委內瑞拉的石油。該油輪上個月曾拒絕登船檢查，之後更名為馬裡內拉號，並開始懸掛俄羅斯國旗。

由於馬裡內拉號油輪附近有俄羅斯的潛艇和艦艇，因此此次扣押行動有可能加劇美國與俄羅斯之間的矛盾。俄羅斯譴責美國在委內瑞拉問題上的行動。由於俄羅斯正處於公共假日，克裡姆林宮方面沒有立刻回應相關問詢。

美國副總統萬斯在接受福克斯新聞采訪時說：「這是一艘假冒的俄羅斯油輪。他們基本上是試圖冒充俄羅斯油輪，以逃避制裁。」

周三早些時候，美國海岸警衛隊在南美洲東北海岸附近截獲了一艘懸掛巴拿馬國旗的油輪M索菲亞號（M Sophia），該油輪載有委內瑞拉石油。美國官員稱，這是近幾周來美國進行的第四次海上查獲行動。根據委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的記錄，該油輪呈滿載狀態。

美國打擊「影子艦隊」

美國方面稱，稱馬裡內拉號和M索菲亞號同屬於一支影子船隊，該船隊的油輪用於從委內瑞拉和伊朗運輸受制裁的石油。

白宮副幕僚長米勒在一份聲明中表示：「唯一允許的海上能源運輸必須符合美國法律和國家安全。」

他還表示，委內瑞拉能源行業通過美國建立的合法授權商業渠道，將擁有無限的經濟潛力。

中國大陸譴責「霸凌」行為

「美國公然對委內瑞拉使用武力，並在委內瑞拉處置其石油資源時要求美國優先，這是典型的霸凌行為。」中國外交部發言人毛寧表示。

川普在逮捕並監禁馬杜洛後，公開表示要與美國石油公司合作，控制委內瑞拉龐大的石油儲備。他將馬杜洛描繪成與華盛頓的敵人勾結的販毒獨裁者。

川普周三在社交媒體上表示，委內瑞拉將利用與美國石油交易的收益購買包括農產品和藥品在內的美國商品。

美國副總統萬斯在福克斯電視台的采訪節目中暗示美國將通過石油儲備來控制委內瑞拉。

他說：「我們控制著能源資源，我們告訴委內瑞拉政權，只要你們符合美國的國家利益，就可以出售石油；如果不能為美國服務，就不允許出售。」

美國計劃出售委內瑞拉石油

川普周二表示，美國將提煉並出售5000萬桶因美國制裁而滯留在委內瑞拉的原油。這是他振興委內瑞拉石油行業的計劃的第一步，盡管委內瑞拉擁有全球最大的石油儲量，但該行業長期以來一直處於衰退狀態。

白宮新聞秘書萊維特周三告訴記者，美國正在有選擇地取消對委內瑞拉石油的制裁。

委內瑞拉臨時總統羅德裡格斯表示，她的國家願意與美國達成協議。

羅德裡格斯在與委內瑞拉國民議會領導層會晤時表示：「委內瑞拉對能源合作持開放態度，希望各方都能從中受益。」

委內瑞拉國家石油公司周三證實，該公司正在與美國進行談判，並表示談判條款基於嚴格的商業交易，條款合法、透明且對雙方都有利。

但《金融時報》報導稱，鑑於川普外交政策的不穩定性，美國石油公司對在委內瑞拉投資持謹慎態度，並將於周五在白宮會議上要求獲得切實的保證。

市場預期川普的計劃將帶來原油供應增加，全球原油價格下跌。

