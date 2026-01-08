美國下個空襲目標「這國」最有可能遭殃 賭客押注曝光

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
賭客押注索馬利亞1月遭美國襲擊的機率。擷自Polymarket
預期市場的賭客正在為美國總統下一個空襲目標布局。

在一位神秘賭客因適時布局委內瑞拉總統馬杜洛將垮台，而大賺超過40萬美元後，熱門投注平台Polymarket推出全新合約，供用戶下注美國是否將在近期空襲哥倫比亞或古巴。押注哥倫比亞遭美國發動襲擊的機率目前約為16%，古巴是20%，索馬利亞則高達83%。

這是Polymarket一些與戰事相關的合約，雖然合法，但處於道德灰色地帶，這也反映了在川普政府推動更大膽的外交政策之際，投資人正重新評估地緣政治風險。目前交易員認為，伊朗最高領袖哈米尼有36%機率在6月30日前失勢，遠高於美國對委內瑞拉展開軍事行動前的不到20%。關於川普是否會在年底前拿下格陵蘭，雖然押寶這件事會發生的機率仍低（16%），卻正在上升。

一些交易員已體認到，達成某樣事件的「定義」有多重要。一份合約約定，若美國在1月31日前入侵委內瑞拉，將支付回報；在美軍部隊進入當地後，該合約價值一度飆升。不過，Polymarket隨後加註說明，指出該合約指的是「為建立控制權而進行的軍事行動」，逮捕馬杜洛的「突襲並撤離任務」不在此列。隨著說明出爐，「是」方合約價格隨即崩跌，引發部分交易員不滿。

在委國總統馬杜洛遭美方拘捕後，賭客押注哥倫比亞或古巴遭美空襲。法新社
