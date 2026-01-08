川普透露「可能接管委內瑞拉數年」 擬開採石油、重建經濟

美國總統川普7日接受紐約時報專訪表示，他預計美國將在未來幾年內繼續控制委內瑞拉，並開採委國龐大的石油蘊藏。他還說，委內瑞拉臨時政府正在提供所有美國認為有必要的東西。

紐時問川普，美國監管委內瑞拉會持續3個月、6個月還是一年，川普說，「我想會比這些時間更久」，要過一段時間才知道。

川普談及委內瑞拉時說：「我們將以能夠獲利的方式重建委內瑞拉。我們將利用當地的石油，獲取當地石油。我們將降低油價，提供委內瑞拉急需的資金。」

紐時說，川普還表示，美國和委內瑞拉代理總統羅德里格斯政府「處得很好」。

川普6日公布一項計畫，擬提煉並出售多達5000萬桶因美國封鎖而滯留在委內瑞拉的石油。這顯示自美國3日抓捕委國總統馬杜洛夫婦後，美國一直與委國政府合作。

川普談到委國臨時政府時說：「他們提供所有我們認為有必要的東西。」