川普透露「可能接管委內瑞拉數年」 擬開採石油、重建經濟
美國總統川普7日接受紐約時報專訪表示，他預計美國將在未來幾年內繼續控制委內瑞拉，並開採委國龐大的石油蘊藏。他還說，委內瑞拉臨時政府正在提供所有美國認為有必要的東西。
紐時問川普，美國監管委內瑞拉會持續3個月、6個月還是一年，川普說，「我想會比這些時間更久」，要過一段時間才知道。
川普談及委內瑞拉時說：「我們將以能夠獲利的方式重建委內瑞拉。我們將利用當地的石油，獲取當地石油。我們將降低油價，提供委內瑞拉急需的資金。」
紐時說，川普還表示，美國和委內瑞拉代理總統羅德里格斯政府「處得很好」。
川普6日公布一項計畫，擬提煉並出售多達5000萬桶因美國封鎖而滯留在委內瑞拉的石油。這顯示自美國3日抓捕委國總統馬杜洛夫婦後，美國一直與委國政府合作。
川普談到委國臨時政府時說：「他們提供所有我們認為有必要的東西。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言