委內瑞拉變天！白宮大曬川普霸氣照 配字「FAFO」原來是這意思

香港01／ 撰文／官禄倡
白宮4日在社交平台發文，並配有川普「霸氣外露」風格的照片，圖中還配上文字FAFO。 圖擷自美國白宮「X」官網
白宮4日在社交平台發文，並配有川普「霸氣外露」風格的照片，圖中還配上文字FAFO。 圖擷自美國白宮「X」官網

美國總統川普（Donald Trump）1月3日指示美軍進入委內瑞拉並活捉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人後，白宮4日在社交平台發文，並配有川普「霸氣外露」風格的照片，圖中還配上文字FAFO。這句在美國網路上流傳的俚語帶有粗俗意味，官方直接引用還高調宣傳，被指針對馬杜洛的意味濃，貼文在網路引起討論。

根據白宮在社群平台上的配圖，圖中的川普神情嚴肅，並向前行走，身後則是打開的黑色汽車後門，以及依稀可見停泊的飛機。照片底部標示「FAFO」，貼文則寫有「No games. FAFO」。

根據權威辭典出版商韋氏字典（Merriam-Webster）對FAFO的解釋，FAFO是俚語的縮寫，完整說法為F*ck Around and Find Out，而按照貼文意思，實際上是「別亂來，否則後果自負」。

貼文用字引發網友熱議，有人表示認可，「委內瑞拉人民很高興」、「這是政治傳播的經典示範」、「只有川普會這樣發帖」，但也有人認為太過粗俗，「這是政府的專頁」、「小孩在經營帳號」、「不可思議，這居然是官方帳號」。

文章授權轉載自《香港01》

委內瑞拉 美國

