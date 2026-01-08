美公布「3階段計畫」 擬出售委內瑞拉石油引質疑

美國國務卿魯比歐今天表示，美軍3日逮捕委內瑞拉領袖馬杜洛後，美方對委國有一套3階段計畫，首先是穩定國家，接著確保美國石油公司在復甦階段能進入委國，最後監督權力過渡。

總統川普已警告，若接替馬杜洛（Nicolas Maduro）的核心圈成員不配合他在石油方面的要求，美國將對委內瑞拉採取進一步軍事行動。

路透社報導，共和黨籍的川普表示，美國將提煉並出售多達5000萬桶委內瑞拉原油。與此同時，美軍今天持續扣押與委內瑞拉有關的油輪。

魯比歐（Marco Rubio）說：「重點是，現在已有一套程序就位，讓我們對那些臨時政權正在做以及能做的事情，擁有極大的控制權和影響力。」

他與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天分別為聯邦參眾兩院全體議員，舉行關於川普政府對這個拉丁美洲國家計畫的機密簡報。

兩人在兩場簡報的空檔告訴記者：「但顯然，這將會是一個轉型過程。最終，改造他們國家的事將取決於委內瑞拉人民。」

魯比歐表示，川普政府即將達成一項協議，要取得3000萬至5000萬桶委內瑞拉石油，並「以市價」出售，再將收益用於委內瑞拉向新政府的過渡工作。

他說：「這筆錢的撥付將由我們掌控，以確保用於委內瑞拉人民的福祉，而非貪腐或舊政權。因此我們在穩定方面有很大的操作空間。」

民主黨人對這項計畫表達震驚，稱這等同於偷竊石油，並質疑為何這些計畫不能在公開聽證會上討論。

加州民主黨籍的前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在眾院會後告訴記者：「我們還沒聽到他們說明這次行動的成本是多少，而這一切就是為了石油。」

魯比歐告訴記者，參院的簡報包含了不能公開的行動細節。

他說，在阻止委內瑞拉「陷入混亂」後，美國將展開「復甦」階段，這意味著「確保美國、西方及其他公司能以公平的方式進入委內瑞拉市場」。

魯比歐補充說：「同時，也將在委內瑞拉國內開創全國和解的進程，以便反對派勢力能被赦免、從監獄釋放或回到國內，並開始重建公民社會。當然，第3階段將是權力過渡。」