美公布「3階段計畫」 擬出售委內瑞拉石油引質疑

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐。路透
美國國務卿魯比歐今天表示，美軍3日逮捕委內瑞拉領袖馬杜洛後，美方對委國有一套3階段計畫，首先是穩定國家，接著確保美國石油公司在復甦階段能進入委國，最後監督權力過渡。

總統川普已警告，若接替馬杜洛（Nicolas Maduro）的核心圈成員不配合他在石油方面的要求，美國將對委內瑞拉採取進一步軍事行動。

路透社報導，共和黨籍的川普表示，美國將提煉並出售多達5000萬桶委內瑞拉原油。與此同時，美軍今天持續扣押與委內瑞拉有關的油輪。

魯比歐（Marco Rubio）說：「重點是，現在已有一套程序就位，讓我們對那些臨時政權正在做以及能做的事情，擁有極大的控制權和影響力。」

他與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天分別為聯邦參眾兩院全體議員，舉行關於川普政府對這個拉丁美洲國家計畫的機密簡報。

兩人在兩場簡報的空檔告訴記者：「但顯然，這將會是一個轉型過程。最終，改造他們國家的事將取決於委內瑞拉人民。」

魯比歐表示，川普政府即將達成一項協議，要取得3000萬至5000萬桶委內瑞拉石油，並「以市價」出售，再將收益用於委內瑞拉向新政府的過渡工作。

他說：「這筆錢的撥付將由我們掌控，以確保用於委內瑞拉人民的福祉，而非貪腐或舊政權。因此我們在穩定方面有很大的操作空間。」

民主黨人對這項計畫表達震驚，稱這等同於偷竊石油，並質疑為何這些計畫不能在公開聽證會上討論。

加州民主黨籍的前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在眾院會後告訴記者：「我們還沒聽到他們說明這次行動的成本是多少，而這一切就是為了石油。」

魯比歐告訴記者，參院的簡報包含了不能公開的行動細節。

他說，在阻止委內瑞拉「陷入混亂」後，美國將展開「復甦」階段，這意味著「確保美國、西方及其他公司能以公平的方式進入委內瑞拉市場」。

魯比歐補充說：「同時，也將在委內瑞拉國內開創全國和解的進程，以便反對派勢力能被赦免、從監獄釋放或回到國內，並開始重建公民社會。當然，第3階段將是權力過渡。」

川普口中的「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但他對這場大膽突襲的說法省略關鍵細節。紐...

影／記者逼問抓馬杜洛花多少稅金 美防長嗆：部隊在太平洋時就不問

美國國務卿魯比歐7日為參議員舉行機密簡報後接受訪問時，同行的國防部長赫塞斯突然介入，為了美國介入委內瑞拉的成本問題，與C...

委內瑞拉首度公布：美軍突襲抓馬杜洛釀100死

路透報導，美國總統川普下令美軍突襲委內瑞拉並逮捕總統馬杜洛，委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）7...

白宮前國安官員：俄曾提「委內瑞拉換烏克蘭」

美國總統川普第一任期的白宮國安會俄國事務資深主任希爾（Fiona Hill）表示，俄羅斯二○一九年就曾提議讓美國在委內瑞拉自由行動，換取俄國在烏克蘭為所欲為。

川普喊賣委國移交5,000萬桶受制裁石油 油價罩陰霾下探60美元

國際油價7日盤中下挫逾1%，因為美國總統川普6日表示，委內瑞拉將移交多達5,000萬桶的受制裁石油給美國，由美國出售這些...

