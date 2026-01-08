影／記者逼問抓馬杜洛花多少稅金 美防長嗆：部隊在太平洋時就不問
美國國務卿魯比歐7日為參議員舉行機密簡報後接受訪問時，同行的國防部長赫塞斯突然介入，為了美國介入委內瑞拉的成本問題，與CNN記者爆發激烈交鋒，並指控CNN對委內瑞拉軍事行動的報導「不夠誠實」。
國會山報報導，赫塞斯回應CNN記者詢問委內瑞拉任務將耗費多少稅金時表示：「當部隊部署在地中海、紅海、印度洋或太平洋時，沒有人會問這要花多少錢。」並反擊稱：「但現在他們是在我們的半球，執行打擊販毒集團的任務，或確保那名被起訴的人接受司法審判，你們卻開始追問成本問題。」
赫塞斯補充批評道：「這從一開始就是不夠誠實的問題，你們正千方百計想找理由，抹煞這項世界有史以來最具歷史性軍事任務之一的成功。」他並表示，參眾議院在機密層級聽取的簡報所揭示的行動複雜程度，只有美國才能辦到。
