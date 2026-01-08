快訊

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

陳其邁也宣布了！115學年度公立國中小營養午餐免費 18萬學生受惠

影／記者逼問抓馬杜洛花多少稅金 美防長嗆：部隊在太平洋時就不問

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國防部長赫塞斯（中）與國務卿魯比歐（左）7日在國會山莊就委內瑞拉總統馬杜洛被捕情況向參議員進行簡報後受訪。歐新社
美國國防部長赫塞斯（中）與國務卿魯比歐（左）7日在國會山莊就委內瑞拉總統馬杜洛被捕情況向參議員進行簡報後受訪。歐新社

美國國務卿魯比歐7日為參議員舉行機密簡報後接受訪問時，同行的國防部長赫塞斯突然介入，為了美國介入委內瑞拉的成本問題，與CNN記者爆發激烈交鋒，並指控CNN對委內瑞拉軍事行動的報導「不夠誠實」。

國會山報報導，赫塞斯回應CNN記者詢問委內瑞拉任務將耗費多少稅金時表示：「當部隊部署在地中海、紅海、印度洋或太平洋時，沒有人會問這要花多少錢。」並反擊稱：「但現在他們是在我們的半球，執行打擊販毒集團的任務，或確保那名被起訴的人接受司法審判，你們卻開始追問成本問題。」

赫塞斯補充批評道：「這從一開始就是不夠誠實的問題，你們正千方百計想找理由，抹煞這項世界有史以來最具歷史性軍事任務之一的成功。」他並表示，參眾議院在機密層級聽取的簡報所揭示的行動複雜程度，只有美國才能辦到。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

美國「退群」不限66個國際組織 魯比歐：其他還在審

2外媒知情！美軍襲委內瑞拉計畫早已外流 魯比歐謝媒體「未提前報導」

美媒：川普政府向羅德里格斯提3要求 否則恐步馬杜洛後塵

美國態度轉彎 魯比歐：中國是強大國家 美盼與其合作

相關新聞

川普口中的「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但他對這場大膽突襲的說法省略關鍵細節。紐...

影／記者逼問抓馬杜洛花多少稅金 美防長嗆：部隊在太平洋時就不問

美國國務卿魯比歐7日為參議員舉行機密簡報後接受訪問時，同行的國防部長赫塞斯突然介入，為了美國介入委內瑞拉的成本問題，與C...

委內瑞拉首度公布：美軍突襲抓馬杜洛釀100死

路透報導，美國總統川普下令美軍突襲委內瑞拉並逮捕總統馬杜洛，委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）7...

白宮前國安官員：俄曾提「委內瑞拉換烏克蘭」

美國總統川普第一任期的白宮國安會俄國事務資深主任希爾（Fiona Hill）表示，俄羅斯二○一九年就曾提議讓美國在委內瑞拉自由行動，換取俄國在烏克蘭為所欲為。

川普喊賣委國移交5,000萬桶受制裁石油 油價罩陰霾下探60美元

國際油價7日盤中下挫逾1%，因為美國總統川普6日表示，委內瑞拉將移交多達5,000萬桶的受制裁石油給美國，由美國出售這些...

原要供應中國 美攔下委內瑞拉5千萬桶原油

美國總統川普六日宣布與委內瑞拉達成協議，將接收委內瑞拉三千萬至五千萬桶受制裁石油，並以市場價出售回饋兩國人民。根據行情，這批石油估價達廿八億美元（約台幣八百八十八億元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。