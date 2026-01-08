委內瑞拉首度公布：美軍突襲抓馬杜洛釀100死

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
委內瑞拉內政部長卡貝友6日在卡拉卡斯一場集會發表談話。歐新社
委內瑞拉內政部長卡貝友6日在卡拉卡斯一場集會發表談話。歐新社

路透報導，美國總統川普下令美軍突襲委內瑞拉並逮捕總統馬杜洛，委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）7日深夜表示，美方這次攻擊造成100人死亡。

卡拉卡斯先前並未公布具體突襲釀死人數，但軍方曾發布一份名單，列出23名陣亡官兵姓名。委內瑞拉官員表示，馬杜洛的安全警衛隊有很大一部分遭冷血殺害；古巴也表示，其在委內瑞拉的軍方與情報部門人員有遇害。

卡貝友並透露，委內瑞拉第一夫人佛羅雷斯在被捕過程中頭部受傷；馬杜洛則腿部受傷。

美軍1月3日出動逾150架軍機壓境委內瑞拉，並派出特種作戰三角洲部隊突襲卡拉卡斯軍事基地，逮捕馬杜洛夫婦押回紐約受審。

