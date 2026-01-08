委內瑞拉首度公布：美軍突襲抓馬杜洛釀100死
路透報導，美國總統川普下令美軍突襲委內瑞拉並逮捕總統馬杜洛，委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）7日深夜表示，美方這次攻擊造成100人死亡。
卡拉卡斯先前並未公布具體突襲釀死人數，但軍方曾發布一份名單，列出23名陣亡官兵姓名。委內瑞拉官員表示，馬杜洛的安全警衛隊有很大一部分遭冷血殺害；古巴也表示，其在委內瑞拉的軍方與情報部門人員有遇害。
卡貝友並透露，委內瑞拉第一夫人佛羅雷斯在被捕過程中頭部受傷；馬杜洛則腿部受傷。
美軍1月3日出動逾150架軍機壓境委內瑞拉，並派出特種作戰三角洲部隊突襲卡拉卡斯軍事基地，逮捕馬杜洛夫婦押回紐約受審。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言