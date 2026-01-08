快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

聽新聞
0:00 / 0:00

川普口中的「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。資料照片。路透
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。資料照片。路透

美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但他對這場大膽突襲的說法省略關鍵細節。紐約時報7日報導，這些細節不僅凸顯美軍在逼近馬杜洛防禦森嚴據點時所承受的高度風險，也顯示這場行動一度幾乎失控。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深國安專家瓊斯（Seth G. Jones）形容，這類行動就像走鋼索，失敗風險極高，有時還會出現無法掌控的因素。這在委內瑞拉任務尤為明顯：一架MH-47「契努克」直升機受損，飛行員仍奮力完成任務，其中一人更身受重傷。

根據現任及前任美國官員說法，美國陸軍直升機3日清晨掠過海面上空約30公尺，隨後飛越委內瑞拉首都卡拉卡斯，快速朝目標前進。網路攻擊使整座城市陷入黑暗，加上匿蹤戰機轟炸俄製防空系統，為直升機的隱蔽飛行路線掃清障礙。

雖然搭載數十名陸軍三角洲部隊突擊隊員的直升機起初未被發現，但在接近馬杜洛藏身處時仍遭敵方火力攻擊，領頭的「契努克」直升機被擊中後仍勉強維持飛行，負責策畫此次任務、同時駕駛該機的飛行領隊腿部三度中彈。這項代號為「絕對決心」（Absolute Resolve）的行動一度命懸一線，可能重演1993年摩加迪休美軍黑鷹直升機被擊落的覆轍。

但最終，受損的「契努克」直升機在副駕駛協助下成功著陸，讓突擊隊員下機後，安全飛返兩棲突擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）。同時，部署在委內瑞拉境外的搜救隊與快速反應部隊全程待命，以防情勢急轉直下。

截至卡拉卡斯凌晨2時01分，已有逾80名陸軍突擊隊員下機。與馬杜洛的古巴籍維安人員爆發激烈交火後，美軍士兵炸開通往臥室的門，在馬杜洛與妻子逃入鋼鐵加固的安全屋前將兩人制伏。隨後，新一批直升機迅速將突擊隊員與俘虜撤離，過程中仍持續遭到敵方火力攻擊。凌晨4時29分，直升機已返回海上，並於稍後將馬杜洛及其妻子移交至「硫磺島號」上的相關單位。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩上將（Gen. Dan Caine）在行動完成僅數小時後表示：「這個運作如同精密機器的體系中，只要任何一個環節出現失誤，都可能危及整個任務。」

對軍方而言，一大問題在於，若在戰鬥中出現傷亡，愈發自信的川普將如何反應。曾在美國中央情報局特別行動部門服役的退役陸戰隊員阿克曼（Elliot Ackerman）指出，美軍精銳部隊擁有其他國家難以匹敵的能力，但即便是最精心規劃與執行的作戰也始終存在不確定性，可能以不利方式收場，並留下長遠後果。

他說：「一旦有美軍士兵陣亡或被俘，政治盤算立刻就會改變。因此，以這類行動作為外交政策基礎的風險極高。你不可能一次又一次走上賭桌，卻指望永遠不會輸掉一局。

委內瑞拉 美國 川普 馬杜洛

延伸閱讀

港媒：北京不滿美擄馬杜洛 港官員訪美臨時喊卡

美推翻馬杜洛！委內瑞拉政局動盪供油減 大陸地方煉油廠恐轉向伊朗

鳴槍示警？美軍抓捕馬杜洛送上法庭 川普不掩飾對伊朗軍事警告

馬杜洛任內前3年…委內瑞拉將113公噸黃金運往瑞士 價值近1635億元

相關新聞

川普口中的「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但他對這場大膽突襲的說法省略關鍵細節。紐...

委內瑞拉首度公布：美軍突襲抓馬杜洛釀100死

路透報導，美國總統川普下令美軍突襲委內瑞拉並逮捕總統馬杜洛，委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）7...

白宮前國安官員：俄曾提「委內瑞拉換烏克蘭」

美國總統川普第一任期的白宮國安會俄國事務資深主任希爾（Fiona Hill）表示，俄羅斯二○一九年就曾提議讓美國在委內瑞拉自由行動，換取俄國在烏克蘭為所欲為。

川普喊賣委國移交5,000萬桶受制裁石油 油價罩陰霾下探60美元

國際油價7日盤中下挫逾1%，因為美國總統川普6日表示，委內瑞拉將移交多達5,000萬桶的受制裁石油給美國，由美國出售這些...

原要供應中國 美攔下委內瑞拉5千萬桶原油

美國總統川普六日宣布與委內瑞拉達成協議，將接收委內瑞拉三千萬至五千萬桶受制裁石油，並以市場價出售回饋兩國人民。根據行情，這批石油估價達廿八億美元（約台幣八百八十八億元）。

委國「貝拉一號」油輪改名變俄船 美不顧俄軍艦護航仍強扣

紐約時報報導，美國官員表示，美軍在北大西洋攔截一艘懸掛俄羅斯國旗油輪，該油輪此前成功避開美國封鎖委內瑞拉能源出口行動。俄國盟友、委內瑞拉總統馬杜洛三日剛被美軍推翻，如今美方扣押油輪持續升高美俄對峙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。