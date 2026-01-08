盧比歐：對委內瑞拉後續 美國有明確計畫

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天強調，在推翻委內瑞拉領導人馬杜洛之後，美國是有明確計畫的；此外，盧比歐說他計劃下週就格陵蘭事宜與丹麥會談。

面對國會議員的批評，盧比歐在國會山莊與議員見面後對媒體表示：「重點是，我們已經非常詳細地向他們說明計畫內容。事實上，這絕不是即興行事。」

美國先前在北大西洋及加勒比海扣押2艘與委內瑞拉相關的油輪。馬杜洛（Nicolas Maduro）在遭美國推翻之前，曾強烈反對美方對油輪實施封鎖。

盧比歐表示，目前委內瑞拉領導層正配合美國處理一艘在加勒比海遭扣押的油輪。

盧比歐對記者說：「他們很清楚，唯一能夠運送石油、取得收入，並且避免經濟崩潰的方法，就是配合美國，與美合作。」

美國總統川普再次表達希望接管格陵蘭，引發丹麥擔憂作為丹麥自治領地的格陵蘭（Greenland）可能會面臨和委內瑞拉類似的處境。

對丹麥主動提出要與美方會談，盧比歐說，他計劃下週與丹麥舉行會談。