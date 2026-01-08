英國證實 協助美軍在北大西洋追捕油輪貝拉一號

美國今天在北大西洋水域成功追捕並扣押原名為「貝拉一號」（Bella1）的油輪。英國國防部事後證實，應美方請求，英國軍方在過程中提供「預先經過規劃」的協助。

媒體昨天即已注意到，在英國境內至少3處空軍基地，有美方軍機不尋常大量集結，儘管這些基地原本即有美國軍機進駐。直到倫敦時間7日下午、美方宣布行動成果後，原本婉拒評論的英國國防部才證實媒體推測：美軍的目標是「貝拉一號」。

英國國防部表示，英國提供基地，以利美方在英國、冰島和格陵蘭一帶水域追捕「貝拉一號」。英國另出動一艘輔助艦隊（RFA）油料補給船「競潮號」（RFA Tideforce）協助美方的行動，英國空軍則自空中監控。

英國國防部強調，英美有「世上最深刻」的雙邊安全防衛合作關係，而英方提供的支援「完全符合國際法」。

根據公開資訊，「貝拉一號」去年12月在加勒比海突破美國對委內瑞拉的封鎖、逃避美方試圖登船臨檢後，往東航向大西洋，目的地為俄羅斯。

「貝拉一號」被控違反英、美等國對伊朗的制裁；它去年自伊朗啟程後，疑似試圖在委內瑞拉裝運石油，但在空船逃脫美方臨檢後，隨即由蓋亞那（Guyana）改掛俄羅斯旗幟、在船身塗上俄羅斯國旗，並改名為「瑪琳涅拉號」（Marinera）。

英國國防部表示，「貝拉一號」是規避國際制裁、違反國際規範運送石油等貨品的「影子艦隊」一員。

國防大臣希利（John Healey）表示，作惡多端的「貝拉一號」在前往俄羅斯途中遭攔截；「貝拉一號」是俄羅斯與伊朗合作規避制裁的一環，這個俄伊軸心為從中東到歐洲地區的恐怖主義活動、軍事衝突和人道悲劇提供柴火。

希利強調，英國將繼續強化反制「影子艦隊」，以保衛英國的國家安全和經濟，同時促進全球穩定。

「貝拉一號」名列美國政府的伊朗相關制裁清單。英國國防部表示，「貝拉一號」原本懸掛的是與事實不符的國籍旗幟，在海上航行期間曾關閉應答器。分析資料顯示，「貝拉一號」曾涉入國際恐怖主義及其他犯罪活動，包含與伊斯蘭激進組織「真主黨」（Hezbollah）有關的活動。

英國國防部強調，嚇阻、打擊俄羅斯「影子艦隊」是英國政府優先要務之一，而「貝拉一號」與俄羅斯有關。

目前英國已對520艘俄羅斯「影子艦隊」船艦實施制裁。官方資料顯示，相關制裁已取得一定成效；與2024年10月相較，俄羅斯的石油收入已下滑27%，創2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來新低點。