美能源部長：將「無限期」掌控委內瑞拉石油銷售

委內瑞拉總統馬杜洛垮台後，如何處理委國龐大的石油儲備引關注。美國總統川普昨天宣布委國臨時政府同意由美國管理3000萬至5000萬桶原油的銷售後，美國能源部長萊特今天進一步指出，美國將「無限期」控制委內瑞拉石油的銷售。

萊特（Chris Wright）今天在高盛公司舉辦能源活動上表示，「我們將銷售委內瑞拉的原油，首先是這些積壓的庫存原油，接著在可預見的未來，我們將無限期地繼續銷售委內瑞拉生產的原油」。

川普（Donald Trump）去年12月中起對委內瑞拉祭出封鎖措施後，委國目前有數百萬桶原油存放於油輪和儲油槽中無法出口。萊特今天也暗示，將取消對委國石油部門的制裁，以促石油出口。

他並指出，美國將「成為供應方」，提供稀釋劑，用於處理委內瑞拉的超重質原油（extra-heavycrude），使其符合運輸標準。

「隨著我們與委內瑞拉政府的合作取得進展，我們將逐步允許該國進口零件、設備與服務，以防止石油產業崩潰、穩定產量，並盡快讓產業重新恢復成長。」

曾擔任石油和天然氣高層的萊特表示，要讓委內瑞拉產量重返歷史高點、超過每日300萬桶的水準，需投入數百億美元的資金又耗時，「但為何不這麼做呢」？

他表示，在中短期內，只需投入少量資金、零件和人力，改造現有設施，就能使產量增加數十萬桶。

法新社今天報導，委內瑞拉號石油儲量占全球1/5，但觀察人士指出，由於基礎設施老舊、油價低迷和政治局勢不穩等問題，委國難以迅速提高產量。

川普昨天在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文說，委內瑞拉與美國已達成協議，將向美國出口價值高達20億美元（約新台幣600億元）的委內瑞拉原油。

「這批原油將按市價出售，而這筆收入將由身為美國總統的我掌控，以確保用於造福委內瑞拉與美國人民。」

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）是否同意交出石油、相關計畫將如何落實，以及法律依據為何，都還不明朗。

北京在過去10年、尤其是2020年美國制裁與委內瑞拉進行石油貿易的公司後，已成為委國石油主要買家。美方和委內瑞拉若談成這項協議，滯留委國的原油將改出口至美國煉油廠，而非中國。