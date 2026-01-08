白宮：川普1/9與美國石油公司高層會面 討論委內瑞拉油業計畫
白宮表示，美國總統川普（Donald Trump）本月9日將與美國石油公司高層會面，討論委內瑞拉石油產業計畫。
美國本月3日對委內瑞拉發動突襲，直接把委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（CiliaFlores）押送離境。兩人隨後被送往紐約，面臨毒品走私等罪名指控。
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天告訴記者：「這場會議將於週五（9日）舉行，顯然是為了討論這些石油公司當前的重大機遇。」
此外，白宮還指出，在馬杜洛被捕後，美國對委內瑞拉臨時政府有「最大影響力」，並將主導他們的任何決策。
李威特告訴記者：「我們正持續與（委內瑞拉）臨時當局密切協調，他們的決策將繼續由美國主導。」
