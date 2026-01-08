白宮：川普1/9與美國石油公司高層會面 討論委內瑞拉油業計畫

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

白宮表示，美國總統川普（Donald Trump）本月9日將與美國石油公司高層會面，討論委內瑞拉石油產業計畫。

美國本月3日對委內瑞拉發動突襲，直接把委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（CiliaFlores）押送離境。兩人隨後被送往紐約，面臨毒品走私等罪名指控。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天告訴記者：「這場會議將於週五（9日）舉行，顯然是為了討論這些石油公司當前的重大機遇。」

此外，白宮還指出，在馬杜洛被捕後，美國對委內瑞拉臨時政府有「最大影響力」，並將主導他們的任何決策。

李威特告訴記者：「我們正持續與（委內瑞拉）臨時當局密切協調，他們的決策將繼續由美國主導。」

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

川普對等關稅案判決 本周揭曉

鳴槍示警？美軍抓捕馬杜洛送上法庭 川普不掩飾對伊朗軍事警告

從「小馬可」到川普幕僚 盧比歐立場轉折受矚

CIA評估：馬杜洛倒台 委國3人最適合掌權 不看好馬查多

相關新聞

委國「貝拉一號」油輪改名變俄船 美不顧俄軍艦護航仍強扣

紐約時報報導，美國官員表示，美軍在北大西洋攔截一艘懸掛俄羅斯國旗油輪，該油輪此前成功避開美國封鎖委內瑞拉能源出口行動。俄國盟友、委內瑞拉總統馬杜洛三日剛被美軍推翻，如今美方扣押油輪持續升高美俄對峙。

原要供應中國 美攔下委內瑞拉5千萬桶原油

美國總統川普六日宣布與委內瑞拉達成協議，將接收委內瑞拉三千萬至五千萬桶受制裁石油，並以市場價出售回饋兩國人民。根據行情，這批石油估價達廿八億美元（約台幣八百八十八億元）。

川普喊賣委國移交5,000萬桶受制裁石油 油價罩陰霾下探60美元

國際油價7日盤中下挫逾1%，因為美國總統川普6日表示，委內瑞拉將移交多達5,000萬桶的受制裁石油給美國，由美國出售這些...

川普強行讓委國變天有何影響？專家分析3類國家：中俄恐耀武揚威

美軍對委內瑞拉發動軍事攻擊，並擒拿總統馬杜洛夫婦至美國受審，美委情勢發展急遽變化會對全球產生什麼樣的溢出效應，各方看法不...

白宮前國安官員：俄曾提「委內瑞拉換烏克蘭」

美國總統川普第一任期的白宮國安會俄國事務資深主任希爾（Fiona Hill）表示，俄羅斯二○一九年就曾提議讓美國在委內瑞拉自由行動，換取俄國在烏克蘭為所欲為。

2周追捕！美軍證實扣押委國相關油輪 美官員曝俄國艦艇動向

美國歐洲司令部在社群媒體X聲明，證實美方已攔截原名「貝拉一號」，其後改名為「馬里內拉號」的委內瑞拉相關油輪。該司令部說，...

