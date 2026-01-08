美封鎖委內瑞拉石油 追至北大西洋及加勒比海扣押油輪

美國官員今天表示，美國接連在北大西洋及加勒比海扣押與委內瑞拉相關的受制裁油輪共2艘。戰爭部長赫格塞斯並稱，華府對委內瑞拉石油的封鎖在「世界上任何地方」都有效。

美聯社報導，美軍歐洲司令部（U.S. EuropeanCommand）先在社群媒體上宣布扣押商船「貝拉一號」（Bella 1），理由是「違反美國制裁」。這艘油輪試圖規避美國對委內瑞拉周邊受制裁油輪的封鎖，自上個月以來一直遭美方追緝。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）隨後也在社群媒體上透露，美國部隊也控制了另一艘位於加勒比海的油輪「蘇菲雅」（Sophia）。

一名不願具名的美國官員向美聯社透露，美軍扣押貝拉一號後，將控制權轉交執法單位。

這艘船於2024年遭美國制裁，理由是替黎巴嫩激進組織「真主黨」（Hezbollah）有關的公司走私貨物。真主黨有伊朗在背後撐腰。

去年12月，這艘油輪在航向委內瑞拉途中，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）試圖登船。但該船拒絕美方登檢，並駛向大西洋。

船運資料庫顯示，在這段期間，貝拉一號已更名為「馬里納拉號」（Marinera），並掛上俄羅斯船旗。美國官員同時證實，船員還在船身側面畫上俄羅斯國旗。

海事追蹤網站今天稍早顯示，這艘油輪當時位於蘇格蘭和冰島之間，正朝北航行。美國官員也證實該船目前位於北大西洋。

路透社報導，俄羅斯國營媒體今日俄羅斯（RT）曾播出一架直升機在馬里納拉號（貝拉一號）附近盤旋的畫面，並稱看起來美方部隊正試圖登上這艘目前呈空載狀態的油輪。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）稍早引述美國官員的說法報導，俄羅斯調派一艘潛艦及其他海軍艦艇為貝拉一號護航。

在俄國潛艦與艦艇位於附近的情況下，美方此舉恐加劇與莫斯科當局的對立。俄方除譴責美國對委內瑞拉的行動，也因烏克蘭戰爭與西方關係緊張。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，若聲稱船旗國為俄羅斯，扣押油輪的合法性可能會變得更加複雜。但兩名知情人士透露，美國總統川普（DonaldTrump）的政府仍並將該船視為無國籍船隻。

另據法新社報導，在美軍於加勒比海及北大西洋扣押油輪之際，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，華府對受制裁委內瑞拉石油實施的封鎖適用於「世界上任何地方」。

赫格塞斯在社群平台X寫道：「對受制裁且非法的委內瑞拉石油實施的封鎖依然完全有效─在世界上任何地方。」