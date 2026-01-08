聽新聞
0:00 / 0:00

魯比歐：川普傾向「買下格陵蘭」 但白宮不排除用武力

聯合報／ 編譯盧思綸、顏伶如／綜合報導
美國副總統范斯2025年3月視察駐格陵蘭美軍「皮圖菲克太空基地」。 （路透）
美國副總統范斯2025年3月視察駐格陵蘭美軍「皮圖菲克太空基地」。 （路透）

紐約時報報導，白宮六日發表聲明，美國正討論以「一系列選項」取得格陵蘭，並未排除動用武力。美國國務卿魯比歐五日則在一場對國會的閉門簡報上表示，川普總統傾向以「購買」而非「入侵」方式拿下格陵蘭。

白宮六日重申，取得格陵蘭是「國安優先事項」，並稱「川普總統及團隊正討論一系列選項」以達成目標，「動用美軍始終是三軍統帥可運用選項」。川普六日指示幕僚提交「取得格陵蘭」更新版計畫。

國會兩院軍事與外交政策委員會五日一場閉門簡報上，川普政府原本就委內瑞拉情勢向議員說明，但因川普與白宮副幕僚長米勒近日對格陵蘭的強硬談話引發疑慮，參議院少數黨領袖舒默當場追問川普政府是否準備在其他地點動用軍事力量，舒默並點名墨西哥與格陵蘭。

魯比歐在會中淡化軍事行動可能性，並透露白宮正採取強硬措辭施壓丹麥走上談判桌，不代表即將發動入侵，目標是向丹麥收購格陵蘭。

ＢＢＣ報導，白宮聲明前數小時，多名歐洲領袖發表聯合聲明力挺丹麥，包括英國、法國、德國、義大利、波蘭、西班牙與丹麥。聯合聲明指出，格陵蘭屬於其人民，相關決定僅能由丹麥與格陵蘭作出；歐洲各國並強調北極安全應由包括美國在內的北約盟國共同維護，同時須遵守聯合國憲章所確立的主權、領土完整與邊界不可侵犯原則。

費加洛報報導，北約創建以來從未發生成員國攻擊另一成員國。此舉違反條約所述，卅二締約國決心為共同防禦、維護和平與安全而團結一致。法國歷史學者及國際風險顧問歐德宏說，北約恐怕淪為某種「華沙公約組織」，「大國凌駕小國」、「用拳頭解決分歧」，「我們正走向一切靠武力解決的模式」。

格陵蘭 川普 魯比歐 委內瑞拉 馬杜洛 白宮 軍事 北約 主權 美軍

延伸閱讀

執意要唐羅主義…丹麥曾提議美「增加格陵蘭駐軍」被拒絕

WSJ : 歐洲憂川普「大棒外交」美中俄將瓜分天下

突襲委內瑞拉後…預測市場加碼押注川普下個目標 這地方機率最高

川普看準委內瑞拉幾周內恐破產！開出要求曝光 全部針對中俄

相關新聞

美國動手扣押！俄軍艦護航委國相關油輪 疑美直升機盤旋影像曝光

路透7日引述兩位美國官員報導，經過兩周多在大西洋的追逐，美國正試圖扣押一艘與委內瑞拉有關連的油輪，該船原名「貝拉一號」，...

2周追捕！美軍證實扣押委國相關油輪 美官員曝俄國艦艇動向

美國歐洲司令部在社群媒體X聲明，證實美方已攔截原名「貝拉一號」，其後改名為「馬里內拉號」的委內瑞拉相關油輪。該司令部說，...

川普強行讓委國變天有何影響？專家分析3類國家：中俄恐耀武揚威

美軍對委內瑞拉發動軍事攻擊，並擒拿總統馬杜洛夫婦至美國受審，美委情勢發展急遽變化會對全球產生什麼樣的溢出效應，各方看法不...

魯比歐：川普傾向「買下格陵蘭」 但白宮不排除用武力

紐約時報報導，白宮六日發表聲明，美國正討論以「一系列選項」取得格陵蘭，並未排除動用武力。美國國務卿魯比歐五日則在一場對國會的閉門簡報上表示，川普總統傾向以「購買」而非「入侵」方式拿下格陵蘭。

白宮前國安官員：俄曾提「委內瑞拉換烏克蘭」

美國總統川普第一任期的白宮國安會俄國事務資深主任希爾（Fiona Hill）表示，俄羅斯二○一九年就曾提議讓美國在委內瑞拉自由行動，換取俄國在烏克蘭為所欲為。

原要供應中國 美攔下委內瑞拉5千萬桶原油

美國總統川普六日宣布與委內瑞拉達成協議，將接收委內瑞拉三千萬至五千萬桶受制裁石油，並以市場價出售回饋兩國人民。根據行情，這批石油估價達廿八億美元（約台幣八百八十八億元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。