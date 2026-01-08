聽新聞
白宮前國安官員：俄曾提「委內瑞拉換烏克蘭」

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導
美軍3日逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，有群眾在白宮前抗議，手拿「川普是戰犯」的標語牌。 （法新社）
美軍3日逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，有群眾在白宮前抗議，手拿「川普是戰犯」的標語牌。 （法新社）

美國總統川普第一任期的白宮國安會俄國事務資深主任希爾（Fiona Hill）表示，俄羅斯二○一九年就曾提議讓美國在委內瑞拉自由行動，換取俄國在烏克蘭為所欲為。

美聯社報導，希爾透露，二○一九年俄羅斯官員表示，克里姆林宮願意撤回對委內瑞拉總統馬杜洛的支持，以換取美國讓俄國在烏克蘭自由行動。

希爾二○一九年在國會聽證會曾說，俄羅斯人反覆提出委內瑞拉與烏克蘭之間「非常奇怪的交換安排」，她的言論本周再度浮上檯面，並在美國閃電擒獲馬杜洛後，在社群媒體廣為流傳。

希爾指出，俄羅斯還透過媒體文章推動此構想，提及十九世紀美國反對歐洲干涉西半球事務的門羅主義。雖然俄羅斯官員未正式提議，但當時俄國駐美大使安東諾夫多次向她暗示，俄羅斯願意讓美國在委內瑞拉隨意行動，前提是美國也允許俄羅斯在歐洲如此。

希爾本周向美聯社表示：「在那之前，俄國人就有『擠眉弄眼，何不做筆交易？』的暗示，但當時美國無人感興趣。」

二○一九年四月，川普派希爾赴莫斯科傳達此訊息。她告訴俄國官員，「烏克蘭與委內瑞拉無關」。

但快轉七年，局勢已變。美國推翻馬杜洛後，宣稱將主導委內瑞拉政策。希爾說，克里姆林宮將對俄、美、中等大國劃分勢力範圍的構想感到「興奮」，因為這證明「強權即公理」。川普在委國行動，讓烏克蘭更難譴責俄羅斯的野心「非法」，因為「我們剛見證美國用捏造理由接管他國、斬首他國領袖」。

委內瑞拉 烏克蘭 川普 普亭 馬杜洛 門羅主義 俄羅斯 美國 莫斯科 白宮

相關新聞

美國動手扣押！俄軍艦護航委國相關油輪 疑美直升機盤旋影像曝光

路透7日引述兩位美國官員報導，經過兩周多在大西洋的追逐，美國正試圖扣押一艘與委內瑞拉有關連的油輪，該船原名「貝拉一號」，...

2周追捕！美軍證實扣押委國相關油輪 美官員曝俄國艦艇動向

美國歐洲司令部在社群媒體X聲明，證實美方已攔截原名「貝拉一號」，其後改名為「馬里內拉號」的委內瑞拉相關油輪。該司令部說，...

川普強行讓委國變天有何影響？專家分析3類國家：中俄恐耀武揚威

美軍對委內瑞拉發動軍事攻擊，並擒拿總統馬杜洛夫婦至美國受審，美委情勢發展急遽變化會對全球產生什麼樣的溢出效應，各方看法不...

魯比歐：川普傾向「買下格陵蘭」 但白宮不排除用武力

紐約時報報導，白宮六日發表聲明，美國正討論以「一系列選項」取得格陵蘭，並未排除動用武力。美國國務卿魯比歐五日則在一場對國會的閉門簡報上表示，川普總統傾向以「購買」而非「入侵」方式拿下格陵蘭。

原要供應中國 美攔下委內瑞拉5千萬桶原油

美國總統川普六日宣布與委內瑞拉達成協議，將接收委內瑞拉三千萬至五千萬桶受制裁石油，並以市場價出售回饋兩國人民。根據行情，這批石油估價達廿八億美元（約台幣八百八十八億元）。

