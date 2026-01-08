白宮前國安官員：俄曾提「委內瑞拉換烏克蘭」

美國總統川普第一任期的白宮國安會俄國事務資深主任希爾（Fiona Hill）表示，俄羅斯二○一九年就曾提議讓美國在委內瑞拉自由行動，換取俄國在烏克蘭為所欲為。

美聯社報導，希爾透露，二○一九年俄羅斯官員表示，克里姆林宮願意撤回對委內瑞拉總統馬杜洛的支持，以換取美國讓俄國在烏克蘭自由行動。

希爾二○一九年在國會聽證會曾說，俄羅斯人反覆提出委內瑞拉與烏克蘭之間「非常奇怪的交換安排」，她的言論本周再度浮上檯面，並在美國閃電擒獲馬杜洛後，在社群媒體廣為流傳。

希爾指出，俄羅斯還透過媒體文章推動此構想，提及十九世紀美國反對歐洲干涉西半球事務的門羅主義。雖然俄羅斯官員未正式提議，但當時俄國駐美大使安東諾夫多次向她暗示，俄羅斯願意讓美國在委內瑞拉隨意行動，前提是美國也允許俄羅斯在歐洲如此。

希爾本周向美聯社表示：「在那之前，俄國人就有『擠眉弄眼，何不做筆交易？』的暗示，但當時美國無人感興趣。」

二○一九年四月，川普派希爾赴莫斯科傳達此訊息。她告訴俄國官員，「烏克蘭與委內瑞拉無關」。

但快轉七年，局勢已變。美國推翻馬杜洛後，宣稱將主導委內瑞拉政策。希爾說，克里姆林宮將對俄、美、中等大國劃分勢力範圍的構想感到「興奮」，因為這證明「強權即公理」。川普在委國行動，讓烏克蘭更難譴責俄羅斯的野心「非法」，因為「我們剛見證美國用捏造理由接管他國、斬首他國領袖」。