原要供應中國 美攔下委內瑞拉5千萬桶原油

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
航行在委內瑞拉水域的油輪。 （法新社）
航行在委內瑞拉水域的油輪。 （法新社）

美國總統川普六日宣布與委內瑞拉達成協議，將接收委內瑞拉三千萬至五千萬桶受制裁石油，並以市場價出售回饋兩國人民。根據行情，這批石油估價達廿八億美元（約台幣八百八十八億元）。

專家指出，這項行動政治意義更勝經濟價值，主要是攔截可能供應中國的石油，同時避免委油進一步減產。

川普在真實社群宣布這項消息，且已要求美國能源部立即執行，這些石油「將由儲油船運走，直接運至美國卸貨碼頭」。美國廣播公司報導，川普政府已告知委內瑞拉代理總統羅德里格斯，委國在原油生產上必須與美國獨家合作，並在出售重質原油時以美國為優先，羅德里格斯必須先滿足白宮的要求，才會被允許增加原油開採量。

彭博報導，川普所稱數量約等於美國實施部分封鎖前，委內瑞拉卅至五十天的原油產量，這相較過去高峰已大幅縮水。按目前美國西德州中級原油（ＷＴＩ）價格計算，這批原油價值最高約廿八億美元。

Karobaar Capital LP投資長庫爾希德說：「三千萬至五千萬桶石油聽起來很多，但在經濟層面其實不大。那是一筆一次性的流量，不是結構性供應轉變。」

委內瑞拉擁有全球最大已探明原油蘊藏，但數十年來疏於經營，及許多外國石油公司撤離，產量已大幅下滑。該國目前石油供應量不到全球的百分之一。分析人士表示，若要顯著恢復產出，將需要多年時間與數十億美元投資。

中國是委油最大買家，路透六日引述二名消息人士指出，若要把目前滯留的委油供應給美國，初期可能得把原本要運往中國的油輪批次改派到美國。

美國廣播公司新聞網報導，在美國對委內瑞拉實施海上封鎖的背景下，白宮看準委內瑞拉如果再無法出售原油，幾周內恐破產；美方因此開出多項要求，包括驅逐中國大陸、俄羅斯、伊朗與古巴等國顧問與情報人員，切斷與這些國家的經濟往來，與美國獨家合作開採石油。

委內瑞拉 美國 油輪 川普 能源 油價 原油 石油 委油 美方

