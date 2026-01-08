聽新聞
不顧俄軍艦護航 美軍強扣原委內瑞拉油輪

聯合報／ 編譯周辰陽高詣軒／綜合報導
在這張2025年3月18日取自社群媒體的照片中，可見到「貝拉一號」油輪出現在新加坡海峽。這艘油輪現已改名為俄籍油輪「馬里內拉號」，媒體報導稱美國正展開扣押該船行動。（路透）
在這張2025年3月18日取自社群媒體的照片中，可見到「貝拉一號」油輪出現在新加坡海峽。這艘油輪現已改名為俄籍油輪「馬里內拉號」，媒體報導稱美國正展開扣押該船行動。（路透）

紐約時報報導，美國官員表示，美軍在北大西洋攔截一艘懸掛俄羅斯國旗油輪，該油輪此前成功避開美國封鎖委內瑞拉能源出口行動。俄國盟友、委內瑞拉總統馬杜洛三日剛被美軍推翻，如今美方扣押油輪持續升高美俄對峙。

美軍在社群平台Ｘ上發布聲明說，該油輪因違反美國制裁而遭美方「扣押」。一名美國官員說，海岸防衛隊追蹤這艘油輪約兩周後，成功登船檢查。該官員表示，船員沒有任何抵抗或敵對行為。

俄羅斯國營媒體「今日俄羅斯」發布畫面，顯示美國海岸防衛隊追逐這艘懸掛俄羅斯國旗的油輪，一架直升機接近船隻試圖登船。

這艘油輪不久前名為「貝拉一號」，現已更名為「馬里內拉號（Marinera）」，並把註冊國轉為俄羅斯。

一名美國官員說，俄羅斯曾派出至少一艘海軍艦艇與「馬里內拉號」會合並護航，還有報導稱俄軍派出潛艦。不過，兩名美國官員表示，海岸防衛隊登船時，該油輪附近並無俄羅斯艦艇，避免了美俄軍方可能的對峙。

這艘油輪去年十二月曾逃過美國對委國受制裁油輪的海上封鎖，急轉彎避開美國海岸防衛隊登船檢查。

美國南方司令部七日說，美國還在加勒比海扣押另一艘與委內瑞拉原油有關的油輪「M Sophia」，正押送返回美國進行最終處置。

俄羅斯並未立即就美國行動發表評論。俄羅斯外交部六日向塔斯社發表聲明說，這艘油輪完全遵守國際海事法運作，並表示該船受到美國與北約軍方「與其和平性質不成比例」的高度關注。

根據 MarineTraffic 船舶追蹤數據，該油輪在大西洋航行，位置在冰島與英國之間，且其定位發射器處於啟用狀態。其目的地不明，但從該位置看，可能前往波羅的海，或繞行斯堪地那維亞半島前往俄羅斯不凍港摩曼斯克。

美軍三日逮捕馬杜洛以來，川普政府持續加大對委內瑞拉能源出口的壓力。

川普六日表示，委內瑞拉將開始向美國輸送石油，這將是該國新領導層做出的重大讓步。

