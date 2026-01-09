美政府據稱要求委內瑞拉與中、俄等割席 北京譴責「霸凌」

（德國之聲中文網）華盛頓方面表示，已經向委內瑞拉施壓，說服其將原本運往中國的石油轉而交付給美國。

這些受制裁的原油進口價值高達20億美元。受此影響，全球油價周三（1月7日）下跌約1%。

特朗普：“這些石油將按市場價出售”

美國總統特朗普宣布，作為第一步，美國將提煉並出售目前因美國封鎖而滯留在委內瑞拉的多達5000萬桶原油。盡管委內瑞拉擁有全球最大的石油儲量，但該行業長期以來處於衰退狀態。

“這些石油將按市場價出售，這筆錢將由我——美利堅合眾國總統——掌控，以確保其用於造福美國和委內瑞拉人民，”特朗普周二在社交媒體上這樣寫道。

據美媒ABC援引消息人士稱，美國在周末逮捕委內瑞拉領導人馬杜羅後，要求委內瑞拉臨時總統羅德裡格斯（Delcy Rodríguez）切斷與中國、俄羅斯、伊朗和古巴的經濟聯系，要求委內瑞拉政府在石油生產方面只能與美國合作。

另據《紐約時報》援引未具名的美國官員稱，華盛頓正在向這位委內瑞拉臨時總統施壓，要求其驅逐來自中國、俄羅斯、伊朗和古巴的情報人員和軍事人員，但允許留下部分外交官。

對於上述報導，白宮尚未做出回應。不過，美國國務卿盧比奧在此前接受哥倫比亞廣播公司（CBS）采訪時明確表示，美國的目標是確保委內瑞拉豐富的石油資源不受美國對手控制。他說，華盛頓不會允許委內瑞拉成為中國、俄羅斯、伊朗等國家的基地。

北京：“典型的霸凌行徑”

在周三中國外交部例行記者會上，來自彭博社的記者提及ABC關於“特朗普政府要求委內瑞拉切斷與中、俄、伊、古四國經濟聯系，石油生產方面只能和美國合作”的報導，中國外交部發言人毛寧譴責美國進行“霸凌”。

毛寧說，“委內瑞拉是主權國家，對本國的自然資源和一切經濟活動擁有充分的永久主權。美國悍然對委內瑞拉動武並要求委內瑞拉處置自身石油資源時‘美國優先’，是典型的霸凌行徑，嚴重違反國際法，嚴重侵犯委內瑞拉主權，嚴重損害委內瑞拉人民的權利，中方對此強烈譴責”。

據路透社報導，中國2025年每天進口約38.9萬桶委內瑞拉石油，約佔中國海運原油進口量的4%。貿易商表示，中國現在可能會更多地轉向伊朗和俄羅斯。

媒體：俄羅斯派出潛艇護送郵輪

針對美方的表態，俄羅斯似乎已經做出行動，派出潛艇等艦艇護送油輪。據路透社報導，美國在試圖扣押一艘懸掛俄羅斯國旗、與委內瑞拉有關聯的油輪。在大西洋經過兩周的追逐後，一艘俄羅斯潛艇和其他船只出現在附近海域。此舉可能加劇華盛頓與莫斯科的對抗。

俄羅斯官媒RT播放了一張直升機在“馬裡內拉”號油輪附近盤旋的畫面，稱美軍似乎正試圖登上這艘受美國制裁的空油輪。

此外，美國海岸警衛隊還在南美洲東北海岸附近攔截了另一艘滿載的、與委內瑞拉有關聯的油輪。

美國抓捕馬杜羅讓中國代表團“震驚不已”

長期以來，中國一直將委內瑞拉視為其在拉美地區的重要政治盟友，並尋求擴大在該地區的影響力。2025年5月，中國領導人習近平在俄羅斯紀念二戰勝利80周年活動期間與馬杜羅舉行會晤。習近平將中委關系描述為“鐵桿友誼”，是“相互信賴、共同發展的好伙伴”、“全天候戰略伙伴”，同時重申中國支持委內瑞拉“維護國家主權”。

中國政府早於上周六已經針對美國抓捕馬杜羅的行動進行了強烈譴責，稱其為“霸權行徑”，呼籲美國立即釋放馬杜羅及其夫人。

就在美國發動襲擊前幾個小時，馬杜羅剛接見了中國駐拉丁美洲和加勒比地區特使邱小琪率領的高級代表團。這是馬杜羅被美軍俘虜前的最後一次公開會晤。德媒《法蘭克福匯報》報導稱，會晤的話題除美國的威脅外，還圍繞數百項雙邊協議，北京顯然也對美軍的突然行動“感到意外”。

當地時間上周五晚上7點30分，馬杜羅在其Telegram頻道上發布了最後一條消息，稱贊他與邱小琪的會面重申了“中委之間牢固的兄弟情誼和友誼。這種關系經得起時間考驗！” 消息附帶一段視頻，配以歡快的音樂。美媒《華盛頓郵報》在1月3日的報導中援引一位熟悉情況的中國外交官稱，僅僅6個半小時後，美軍襲擊行動開始，這令駐加拉加斯的中國官員們震驚不已，發了一系列措辭激烈的公文傳回北京。“這太令人震驚了，”這位要求匿名的中國官員說道。

美國多年來在拉丁美洲最大的軍事干預

美軍上周末在委內瑞拉首都加拉加斯發動突襲，抓獲了委內瑞拉領導人馬杜羅。委內瑞拉尚未確認其全部傷亡情況，但軍方公布了一份23名陣亡者的名單。其盟友古巴方面表示，來自古巴的32名軍人和情報人員在行動中死亡。美國方面表示，美方無人傷亡。

中國、俄羅斯等委內瑞拉的左翼盟友都譴責了美國抓捕馬杜羅的行動。路透社的報導指出，這是自1989年美國對巴拿馬發起軍事行動、推翻諾列加政權以來，華盛頓在拉丁美洲規模最大的軍事干預。

對於這次軍事行動，華盛頓的盟友們態度較為低調，強調需要對話和遵守法律。同時一些盟友顯然也感到不安。特別是特朗普後續又威脅要采取更多行動，以推進美國的利益。德國政府在周三對美國在委內瑞拉的軍事行動表達了謹慎的批評。政府發言人斯特凡·科爾內柳斯（Stefan Kornelius）說，在柏林方面看來，美國政府未能在聯合國安理會拿出充分論據來證明其軍事行動符合國際法。

馬杜羅周一在曼哈頓的美國聯邦法院對販毒指控拒不認罪。美方指控馬杜羅及其妻子、核心圈子犯下的毒品走私、腐敗、綁架、毆打和謀殺等一系列罪行。多年來，西方社會、人權團體一直指責馬杜羅實施專制統治，讓委內瑞拉社會陷入貧困與動蕩。在2024年充滿舞弊爭議的選舉後，委內瑞拉民眾曾經展開針對馬杜羅的大規模抗議。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】