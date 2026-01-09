為何俄羅斯對馬杜羅下台鮮有評論？

（德國之聲中文網）去年5月，委內瑞拉總統馬杜羅訪問莫斯科慶祝“勝利日”期間，對俄羅斯總統普京大加稱贊。這位委內瑞拉總統稱俄羅斯是“人類的關鍵力量”。當時，兩位領導人簽署了“戰略伙伴關系與合作”協議。然而，今年1月3日，美國強行將馬杜羅及其妻子帶到紐約，俄羅斯卻只能袖手旁觀。

俄羅斯防空系統未能保護馬杜羅

委內瑞拉總統被抓捕數日後，普京仍保持沉默。此前，俄羅斯外交部曾表達關切，並呼籲釋放馬杜羅，促成美委談判。據官方報道，去年12月初馬杜羅在和普京的一次通話後，收到了普京的新年祝福，這也是馬杜羅收到的來自普京的最後一條信息。

2022年2月，莫斯科對烏克蘭發動大規模進攻。當時，馬杜羅是少數幾個支持俄羅斯的國家元首之一。2018年12月，俄羅斯派遣兩架圖-160戰略轟炸機前往委內瑞拉進行演習，專家們將其解讀為支持馬杜羅的信號。這兩架轟炸機降落在加拉加斯機場，這正是美國將委內瑞拉領導人帶走的那個機場。正如美國國防部長赫格塞斯如今諷刺的那樣，俄羅斯防空系統未能保護馬杜羅。這究竟是怎麼回事？

為什麼普京不批評特朗普？

“俄羅斯對委內瑞拉的支持更多的是象征性的，而非實際的。”英國皇家聯合軍種國防研究所（RUSI）專家梅爾文（Neil Melvin）在接受德國之聲采訪時說。他認為，俄羅斯無力挑戰美國在其鄰近地區的軍事部署。

德國政治學者裡弗（Felix Riefer）對此也並不感到意外。裡弗表示，“俄羅斯實際上已經放棄了馬杜羅。”

兩位專家都認為，原因之一是俄羅斯對烏克蘭的戰爭以及美國從基輔的西方伙伴轉變為調解人。梅爾文說，俄羅斯避免對華盛頓進行尖銳批評，是因為它不想“得罪”美國。他認為，如果沒有烏克蘭戰爭，莫斯科在委內瑞拉問題上的言辭會“明顯更強硬”，但也僅此而已。這位英國專家認為，這不會對烏克蘭戰爭產生直接影響。但如果特朗普不止步於委內瑞拉，而是進一步擴大影響力，例如試圖“吞並”屬於丹麥的格陵蘭島，情況就可能會發生變化。

梅爾文認為，北約恐怕難以承受這樣的局面。丹麥首相弗雷德裡克森也表達了類似的觀點。烏克蘭方面對此有何看法？

烏克蘭方面持謹慎樂觀態度

基輔官員對委內瑞拉局勢的評論較為謹慎。總統澤連斯基表示：“如果獨裁者都能受到這樣的對待，那麼美國就知道下一步該怎麼做了。”烏克蘭外交部重申不承認馬杜羅擔任總統具有合法性。

基輔國立大學政治學家·奧列舒克（Petro Oleschtschuk）表示，市場預期美國和委內瑞拉的關系將在不久的將來實現正常化，這將使委內瑞拉重新開放石油生產，並對全球經濟和油價產生重大影響。

奧列舒克表示：“任何降低油價的因素都對烏克蘭有利，並可能對談判產生積極影響。因為油價越低，俄羅斯可用的資金就越少，這使得俄羅斯准備進行無休止戰爭的說法越來越不可信。”

媒體將委內瑞拉局勢與烏克蘭局勢相提並論的另一個方面是，美國逮捕馬杜羅可能會“削弱”其作為民主談判伙伴的角色。然而，德國之聲采訪的專家對此表示懷疑。奧列舒克認為，這些行動符合美國將西半球視為其勢力範圍的理論。這位專家指出，馬杜羅被捕與俄羅斯侵略烏克蘭之間不可能存在可比性。他說：“就委內瑞拉而言，美國並沒有吞並領土，也沒有聲稱委內瑞拉是一個虛構的國家。”

專家：俄羅斯的地位正在崩塌

德國政治學者裡弗也持類似觀點。他認為，俄羅斯可能會再次利用委內瑞拉局勢為其侵略烏克蘭的行為辯護。雖然這種可能性存在，但“直接比較並不恰當”。裡弗確信，莫斯科在世界上的聲譽已經下降：“那些依賴俄羅斯的國家不應期待能得到保護。”

梅爾文則強調，俄羅斯已經失去了亞美尼亞、敘利亞，現在又失去了委內瑞拉，“隨著俄羅斯對烏克蘭戰爭的升級，其國際地位明顯削弱，並且已無力維持這些關系”。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】