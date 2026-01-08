聽新聞
川普喊賣委國移交5,000萬桶受制裁石油 油價罩陰霾下探60美元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
國際油價7日盤中下挫逾1%，因為美國總統川普6日表示，委內瑞拉將移交多達5,000萬桶的受制裁石油給美國，由美國出售這些石油。(路透)
國際油價7日盤中下挫逾1%,因為美國總統川普6日表示,委內瑞拉將移交多達5,000萬桶的受制裁石油給美國,由美國出售這些石油。(路透)

國際油價7日盤中下挫逾1%，因為美國總統川普6日表示，委內瑞拉將移交多達5,000萬桶的受制裁石油給美國，由美國出售這些石油。川普也將與石油業主管碰面，逐步落實他要釋放委國石油業潛力的承諾，加劇供應過剩憂慮，加重油價的壓力。

川普6日在社群媒體表示，「我很高興地宣布，委內瑞拉臨時當局將向美國移交3,000萬至5,000萬桶高品質的受制裁石油」，「這些石油將以市價出售，這筆資金將由身為美國總統的我控管」。

他說，這批原油「將由儲存船舶載送，直接送到美國碼頭卸貨」，「我已要求能源部長萊特立刻執行這項計畫」。若川普所稱的數量精確，這個數量將相當於在美國局部封鎖委國前、委國約30天至50天的原油產量，以目前的西德州油價估算，價值超過28億美元。

彭博資訊、路透及華爾街日報（WSJ）等美媒都報導，川普可能會在美東時間8日或9日會見能源業主管，討論投資重振委國石油業事宜。

布蘭特原油期貨7日盤中跌1.2%至每桶60美元，西德州原油期貨跌幅更深、達2.4%，報每桶55.76美元。ING集團大宗商品略部門主管帕特森指出，油市整體基本面展望依然偏空，油價進一步看跌，而且美國的措施「降低了委國因儲存限制而須減產的風險，從而減輕了供應受擾的憂慮」。

路透稍早報導，若委國要供應這批石油，可能必須重新調度原本要運往中國大陸的石油。另據ABC報導，川普政府已告知委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez），必須切斷與中國大陸、俄羅斯、伊朗及古巴等四國的經濟關係，以美國為石油生產的「獨家」合作夥伴，出售重油時要偏好美國。

路透專欄作家麥高維（Jamie McGeever）分析，川普政府希望掌控委國石油業，可能是要重振「油元」（petrodollar）勢力，作為支撐美元全球霸主地位的布局一環。

委內瑞拉 美國

相關新聞

委國「貝拉一號」油輪改名變俄船 美不顧俄軍艦護航仍強扣

紐約時報報導，美國官員表示，美軍在北大西洋攔截一艘懸掛俄羅斯國旗油輪，該油輪此前成功避開美國封鎖委內瑞拉能源出口行動。俄國盟友、委內瑞拉總統馬杜洛三日剛被美軍推翻，如今美方扣押油輪持續升高美俄對峙。

原要供應中國 美攔下委內瑞拉5千萬桶原油

美國總統川普六日宣布與委內瑞拉達成協議，將接收委內瑞拉三千萬至五千萬桶受制裁石油，並以市場價出售回饋兩國人民。根據行情，這批石油估價達廿八億美元（約台幣八百八十八億元）。

川普喊賣委國移交5,000萬桶受制裁石油 油價罩陰霾下探60美元

國際油價7日盤中下挫逾1%，因為美國總統川普6日表示，委內瑞拉將移交多達5,000萬桶的受制裁石油給美國，由美國出售這些...

川普強行讓委國變天有何影響？專家分析3類國家：中俄恐耀武揚威

美軍對委內瑞拉發動軍事攻擊，並擒拿總統馬杜洛夫婦至美國受審，美委情勢發展急遽變化會對全球產生什麼樣的溢出效應，各方看法不...

白宮前國安官員：俄曾提「委內瑞拉換烏克蘭」

美國總統川普第一任期的白宮國安會俄國事務資深主任希爾（Fiona Hill）表示，俄羅斯二○一九年就曾提議讓美國在委內瑞拉自由行動，換取俄國在烏克蘭為所欲為。

2周追捕！美軍證實扣押委國相關油輪 美官員曝俄國艦艇動向

美國歐洲司令部在社群媒體X聲明，證實美方已攔截原名「貝拉一號」，其後改名為「馬里內拉號」的委內瑞拉相關油輪。該司令部說，...

