川普強行讓委國變天有何影響？專家分析3類國家：中俄恐耀武揚威

2周追捕！美軍證實扣押委國相關油輪 美官員曝俄國艦艇動向

只靠台積電這張神主牌 台股站上3萬點卻虛胖？金管會祭「四招組合拳」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
民眾走上首爾街頭，抗議美國垂涎委內瑞拉石油，而對委國發動軍事攻擊。路透
民眾走上首爾街頭，抗議美國垂涎委內瑞拉石油，而對委國發動軍事攻擊。路透

美軍對委內瑞拉發動軍事攻擊，並擒拿總統馬杜洛夫婦至美國受審，美委情勢發展急遽變化會對全球產生什麼樣的溢出效應，各方看法不一。這並不令人意外，因為其中涉及太多變數。

由於變數甚多，不應把美國「接管」委內瑞拉對全球的影響概括成一種。事實上，安聯集團經濟顧問伊爾艾朗指出，美國軍事干預委內瑞拉對其他國家產生的「示範效應」可能各不相同，大致可分為以下三大類：

一、區域性強權：哥倫比亞古巴伊朗而言，可能起「嚇阻」效應。華府向這些國家傳達的訊息顯然是：一旦察覺他們的舉動對美國國家安全構成某種威脅，隨時準備採取果決行動制止。

二、全球性強權：對於更強勢的中國和俄羅斯，美委發展更可能引起「仿效」作用，特別是因為他們自以為有權在「自家後院」耀武揚威。

三、中等強權：對介於兩者之間的中等強權，尤其是政治影響力足以左右情勢發展的國家，因為他們的立場較模稜兩可，所以引發的漣漪效應也不明。

委內瑞拉 美國 馬杜洛 俄羅斯 川普 北京 古巴 哥倫比亞 伊朗

