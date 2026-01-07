聽新聞
川普強行讓委國變天有何影響？專家分析3類國家：中俄恐耀武揚威
美軍對委內瑞拉發動軍事攻擊，並擒拿總統馬杜洛夫婦至美國受審，美委情勢發展急遽變化會對全球產生什麼樣的溢出效應，各方看法不一。這並不令人意外，因為其中涉及太多變數。
由於變數甚多，不應把美國「接管」委內瑞拉對全球的影響概括成一種。事實上，安聯集團經濟顧問伊爾艾朗指出，美國軍事干預委內瑞拉對其他國家產生的「示範效應」可能各不相同，大致可分為以下三大類：
一、區域性強權：對哥倫比亞、古巴和伊朗而言，可能起「嚇阻」效應。華府向這些國家傳達的訊息顯然是：一旦察覺他們的舉動對美國國家安全構成某種威脅，隨時準備採取果決行動制止。
二、全球性強權：對於更強勢的中國和俄羅斯，美委發展更可能引起「仿效」作用，特別是因為他們自以為有權在「自家後院」耀武揚威。
三、中等強權：對介於兩者之間的中等強權，尤其是政治影響力足以左右情勢發展的國家，因為他們的立場較模稜兩可，所以引發的漣漪效應也不明。
