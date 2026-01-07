2周追捕！美軍證實扣押委國相關油輪 美官員曝俄國艦艇動向

美國歐洲司令部在社群媒體X聲明，證實美方已攔截原名「貝拉一號」，其後改名為「馬里內拉號」的委內瑞拉相關油輪。該司令部說，美國司法部、國土安全部和國防部已在北大西洋以違反制裁為由「扣押」該船。

美媒先前已披露俄羅斯已派潛艦等艦艇護航該船，路透稍早也引述美國官員稱，美軍扣押行動進行時有俄艦在附近地區，但紐約時報7日引述2名美國官員指出，美國海岸防衛隊登上該船時，附近沒有俄國船隻，避免美俄軍隊對峙的可能性。

一位知情美國官員向紐時說，經過約兩周的追捕，海防隊已成功登船，沒遭遇該船船員的任何抵抗或敵意。

飛行追蹤網站顯示，7日上午，幾架美國軍用飛機從英國的基地起飛，向西北方向飛往該艘現在懸俄旗的油輪。船舶航行數據也顯示，這艘油輪7日稍早在北大西洋急劇轉向。

俄國尚未對這次美方行動置評。另據一位美國官員說，海防隊也已在加勒比地區攔截另一艘油輪「M Sophia」。