美國動手扣押！俄軍艦護航委國相關油輪 疑美直升機盤旋影像曝光

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
在這張二○二五年三月十八日取自社群媒體的照片中，可見到「貝拉一號」油輪出現在新加坡海峽。這艘油輪現已改名為俄籍油輪「馬里內拉號」，媒體報導稱美國正展開扣押該船行動。（路透）
在這張二○二五年三月十八日取自社群媒體的照片中，可見到「貝拉一號」油輪出現在新加坡海峽。這艘油輪現已改名為俄籍油輪「馬里內拉號」，媒體報導稱美國正展開扣押該船行動。（路透）

美國國家廣播公司（NBC）7日引述美國官員報導，美方當天發動行動，已扣住原名「貝拉一號」、其後改名為「馬里內拉號」（Marinera）的油輪。

路透7日稍早引述兩位美國官員報導，經過兩周多在大西洋的追逐，美國正試圖扣該艘與委內瑞拉有關連的油輪。先前美媒已透露俄羅斯船艦正護航該油輪，路透說美方行動可能加劇與俄國的緊張。

原名「貝拉一號」的油輪去年12月逃過美國對委國受制裁油輪的海上封鎖，拒絕美國海岸防衛隊登船檢查，現在美方試圖將其扣押；匿名美國官員說，該行動由海防隊和美軍共同進行，還說行動進行時，俄國軍艦就在附近海域，包括一艘俄國潛艦。

目前「馬里內拉號」懸掛俄旗。華爾街日報先前報導已披露俄方對該船的護航行動，兩名知情美國官員向美媒CBS證實，俄方已派遣一艘潛艦及其他海軍艦艇為其護航。

俄媒「今日俄羅斯」 （RT）7日也在社群媒體X張貼影像，顯示美方部隊似乎正試圖從直升機上登上馬裡內拉號，一架直升機在該船附近盤旋。路透無法立即核實RT的說法。

美國官員也向路透說，美國海防隊還在拉丁美洲水域攔截另一艘與委國有關連的油輪；此時正值美方持續對來自委國的受制裁船隻實施海上封鎖。

委內瑞拉 美國

路透7日引述兩位美國官員報導，經過兩周多在大西洋的追逐，美國正試圖扣押一艘與委內瑞拉有關連的油輪，該船原名「貝拉一號」，...

