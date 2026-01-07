美推翻馬杜洛！委內瑞拉政局動盪供油減 大陸地方煉油廠恐轉向伊朗

隨著美國推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），導致委國原油出口中斷，中國地方煉油廠預計將在未來幾個月轉向伊朗等國採購重油，以填補缺口。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）昨天表示，卡拉卡斯當局與華府已達成協議，委內瑞拉將向美國出口價值達20億美元原油。

分析師指出，此協議恐削減委內瑞拉對中國的供油，進而減少被稱為「茶壺」（teapots）的中國地方煉油廠取得廉價油源的管道。身為全球最大原油進口國，中國一直是俄羅斯、伊朗及委內瑞拉等遭制裁國家折扣原油的主要買家。

史巴塔商品（Sparta Commodities）分析師吳俊（June Goh，音譯）表示：「委內瑞拉局勢動盪對中國獨立煉油廠衝擊最大，因為他們可能失去獲得折扣重油的管道。」

不過，她也指出，由於目前俄羅斯與伊朗的原油供應充足，加上委內瑞拉尚有在途油輪（barrels onwater），預期中國地方煉油廠無須加價競逐未受制裁的原油，因為那並不符合經濟效益。

根據數據分析公司Kpler的資料，中國2025年每日進口38.9萬桶委內瑞拉原油，約占其海運原油進口總量的4%。

隨著供應縮減，一名貿易商表示，委內瑞拉梅雷（Merey）原油現貨折扣已從上個月每桶較布倫特原油（Brent）折價15美元，縮減至折價約10美元，儘管目前交易已趨於停滯。另一名貿易商則表示，報價約折價11美元左右。

Kpler高級分析師徐慕語（Xu Muyu，音譯）指出，目前位於亞洲海域的委內瑞拉原油庫存，仍足以供應中國約75天的需求，這抑制了替代油源立即漲價的空間。

她預測，原先使用委內瑞拉油源的中國地方煉油廠，可能在3月和4月轉向俄羅斯與伊朗的油源；此外，中國也可以尋求加拿大、巴西、伊拉克及哥倫比亞等未遭制裁國家的油源。

消息人士表示，買家尚未開始大規模尋找替代方案。目前伊朗重油供應充足，且較布倫特原油折價約10美元，是目前最廉價的替代選擇。

一名新加坡貿易商指出，中國地方煉油廠也可能考慮中東等級的原油，如伊拉克的巴斯拉（Basrah）原油。