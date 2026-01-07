快訊

警專第一名畢業…女警恐嚇開槍盧秀燕 改口稱「亂講話」法院繼續羈押

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

馬杜洛任內前3年…委內瑞拉將113公噸黃金運往瑞士 價值近1635億元

中央社／ 蘇黎世7日綜合外電報導
南美國家委內瑞拉在遭美國逮捕的前總統馬杜洛2013至2016年上任初期，將113公噸黃金運往瑞士，價值近41億4000萬瑞郎。 美聯社
南美國家委內瑞拉在遭美國逮捕的前總統馬杜洛2013至2016年上任初期，將113公噸黃金運往瑞士，價值近41億4000萬瑞郎。 美聯社

據路透社查閱過的瑞士海關資料，南美國委內瑞拉在遭美國逮捕的前總統馬杜洛2013至2016年上任初期，將113公噸黃金運往瑞士，價值近41億4000萬瑞郎（約新台幣1635億元）。

根據瑞士廣播電視台（SRF）報導，這批黃金來自委內瑞拉中央銀行。當時卡拉卡斯（Caracas，委國首都）面臨美國制裁，央行為了支撐國家經濟及增持強勢貨幣，出售儲備黃金來籌資。

美國金融服務公司StoneX的市場分析師歐康奈爾（Rhona O'Connell）指出，2012至2016年間委內瑞拉央行低價拋售黃金，其中很大一部分應該是流向瑞士。

瑞士廣播電視台的報導也說，來自委內瑞拉央行的黃金很可能是運往瑞士進行加工、鑑定及後續轉運。瑞士是世界最大黃金精煉中心之一，境內有5座大型精煉廠。

瑞士海關資料還顯示，2017年歐洲聯盟（EU）以侵犯人權或破壞民主為由對數名委內瑞拉人士實施制裁後，當年委國出口至瑞士的黃金數量便降至零，直到2025年都維持如此。

瑞士2018年初跟進歐盟採取相同制裁，但未對來自委內瑞拉的黃金實施全面禁運。不過StoneX的歐康奈爾表示，其後委國黃金出口顯然大幅減少，「單純因為央行的黃金耗盡了」。

美國特種部隊3日突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛（NicolasMaduro），他在美國紐約聯邦法院面臨毒品走私和涉毒恐怖主義等罪名起訴。

瑞士5日下令凍結馬杜洛和36名同夥在瑞士的資產，但未提供任何關於這些資產可能價值或其來源的資訊。目前也不清楚，這些資產與委內瑞拉央行轉移至瑞士的黃金是否有任何關聯。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

委內瑞拉 美國 黃金 瑞士 馬杜洛

延伸閱讀

不只是第一夫人！外媒揭美國抓捕馬杜洛之妻內幕 委國背後真正掌權者

CIA評估：馬杜洛倒台 委國3人最適合掌權 不看好馬查多

紐時稱唐羅主義給習近平啟示：強權說話 他國會退讓

共和黨內有雜音？保羅指葛理漢煽動川普逮捕馬杜洛

相關新聞

不只是第一夫人！外媒揭美國抓捕馬杜洛之妻內幕 委國背後真正掌權者

2013年7月，佛羅雷斯（Cilia Flores）再婚了，新婚丈夫是不久前成為委內瑞拉總統的馬杜洛。當時，很多中文媒體都對此進行了報道，表示這位第一夫人「年長馬杜洛近10歲」。

美軍干擾委國防空功臣之一是它 出動逾150架軍機「1架21億元」

華爾街日報報導，美軍突襲委內瑞拉、活逮馬杜洛夫婦震撼國際；行動當天，美軍出動逾150架軍機，由隸屬海軍的EA-18G咆哮...

馬杜洛任內前3年…委內瑞拉將113公噸黃金運往瑞士 價值近1635億元

據路透社查閱過的瑞士海關資料，南美國家委內瑞拉在遭美國逮捕的前總統馬杜洛2013至2016年上任初期，將113公噸黃金運...

美國務卿揚言「西半球是我們的」 北京：與拉美國家共同反對強權政治

美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛為國際政治投下震撼彈，美國國務卿魯比歐日前受訪主張，西半球是「我們的半球」。大陸外交部7日批評...

陸外交部：中國和其他國家在委內瑞拉合法權益 必須受到保護

1月7日，大陸外交部發言人毛寧表示，委內瑞拉是主權國家，對本國的自然資源和一切經濟活動擁有充分的永久主權。中國和其他國家...

CIA評估：馬杜洛倒台 委國3人最適合掌權 不看好馬查多

華爾街日報6日獨家報導，中央情報局(CIA)機密評估報告指出，委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)倒台之後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。