美國務卿揚言「西半球是我們的」 北京：與拉美國家共同反對強權政治

美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛為國際政治投下震撼彈，美國國務卿魯比歐日前受訪主張，西半球是「我們的半球」。大陸外交部7日批評，劃分勢力範圍不會給世界帶來和平，並強調中方將與拉丁美洲和加勒比海國家「共同反對強權政治」。大陸外交部同時也就委國石油強調，中方在委國的合法權益「必須得到保護」。

陸媒澎湃新聞報導，大陸外交部發言人毛寧7日在例行記者會上，面對提問指，美國國務院稱西半球「是我們的半球，川普總統絕不會坐視我們的安全受到威脅」，她回應指，劃分勢力範圍，製造地緣對抗不會使一個國家更加安全，更不會給世界帶來和平。並強調共同安全、合作安全才是可持續的安全。

有媒體問及，考慮到美方的行動可能會在西半球的其他國家發生，中方除了外交譴責行動之外，是否會採取其他行動來保護自身在該區域的利益？

毛寧回應稱，大陸與拉美和加勒比國家保持著友好交往和合作，不管形勢怎麼變化，中方都會繼續做拉美和加勒比國家的朋友，發展同拉美和加勒比國家的合作。「我們會繼續在涉及國家主權、安全、領土完整等核心利益和重大關切問題上繼續相互支持，繼續支持彼此走符合自身國情的發展道路，共同反對強權政治，共同維護這個地區的和平穩定。」

對於拉美國家的支持上，有提問指，中方截至目前的回應似乎主要是指外交層面的支持，但對於古巴、委內瑞拉這樣的國家來說，它們可能正期待從大陸獲得財政或經濟方面的支持和承諾，以幫助其支撐當前的經濟。

毛寧對此說，中方會繼續與上述國家，以及其他拉美和加勒比國家加強合作、相互支持。至於具體提供什麼合作或者支持，需要大陸和有關國家來共同商定。

針對川普表示，美國將從委內瑞拉獲得5,000萬桶此前受制裁的石油，這些石油將由美國代表委內瑞拉進行銷售，不過，其中可能包含原本會銷往大陸的石油。毛寧強調，大陸和委內瑞拉之間的合作是兩個主權國家的合作，受到國際法和有關法律的保護，「大陸在委內瑞拉的合法權益必須得到保護。」

她還說，委內瑞拉是一個主權國家，對本國自然資源和經濟活動擁有充分的永久主權。美國的有關要求違反國際法，侵犯委內瑞拉的主權，損害委內瑞拉人民的權利。