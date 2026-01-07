陸外交部：中國和其他國家在委內瑞拉合法權益 必須受到保護

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。歐新社資料照
大陸外交部發言人毛寧。歐新社資料照

1月7日，大陸外交部發言人毛寧表示，委內瑞拉是主權國家，對本國的自然資源和一切經濟活動擁有充分的永久主權。中國和其他國家在委內瑞拉的合法權益必須受到保護。

據央視新聞報導，1月7日，毛寧在例行記者會上，被問到美國強行控制馬杜洛總統夫婦時表示表示，中方一貫反對沒有國際法依據，未經聯合國安理會授權的單邊制裁，反對外部勢力以任何藉口干涉委內瑞拉內政。

毛寧表示，美方強行控制馬杜洛總統夫婦明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反聯合國憲章宗旨和原則。

毛寧說，中方再次呼籲美方立即釋放馬杜洛總統和夫人，透過對話談判解決問題。

委內瑞拉 美國 馬杜洛 毛寧

相關新聞

美軍干擾委國防空功臣之一是它 出動逾150架軍機「1架21億元」

華爾街日報報導，美軍突襲委內瑞拉、活逮馬杜洛夫婦震撼國際；行動當天，美軍出動逾150架軍機，由隸屬海軍的EA-18G咆哮...

川普看準委內瑞拉幾周內恐破產！開出要求曝光 全部針對中俄

美國總統川普重拳推翻委內瑞拉馬杜洛政權後，威脅臨時總統羅德里格斯若不配合將付出更慘代價。美國廣播公司新聞網（ABC Ne...

突襲委內瑞拉後…預測市場加碼押注川普下個目標 這地方機率最高

CNBC報導，美國總統川普下令突襲委內瑞拉、擒走委國總統馬杜洛後，預測市場交易員加大押注，認為未來可能還會出現更多國際變...

1月7日，大陸外交部發言人毛寧表示，委內瑞拉是主權國家，對本國的自然資源和一切經濟活動擁有充分的永久主權。中國和其他國家...

CIA評估：馬杜洛倒台 委國3人最適合掌權 不看好馬查多

華爾街日報6日獨家報導，中央情報局(CIA)機密評估報告指出，委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)倒台之後...

WSJ : 歐洲憂川普「大棒外交」美中俄將瓜分天下

美軍3日活捉委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)之後，川普總統揚言不惜在西半球其他地方動武，加碼要求美國必...

