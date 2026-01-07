陸外交部：中國和其他國家在委內瑞拉合法權益 必須受到保護
1月7日，大陸外交部發言人毛寧表示，委內瑞拉是主權國家，對本國的自然資源和一切經濟活動擁有充分的永久主權。中國和其他國家在委內瑞拉的合法權益必須受到保護。
據央視新聞報導，1月7日，毛寧在例行記者會上，被問到美國強行控制馬杜洛總統夫婦時表示表示，中方一貫反對沒有國際法依據，未經聯合國安理會授權的單邊制裁，反對外部勢力以任何藉口干涉委內瑞拉內政。
毛寧表示，美方強行控制馬杜洛總統夫婦明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反聯合國憲章宗旨和原則。
毛寧說，中方再次呼籲美方立即釋放馬杜洛總統和夫人，透過對話談判解決問題。
