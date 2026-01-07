快訊

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

NBA／41歲詹皇又飆30分 湖人總教練讚「另種形式的偉大」

突襲委內瑞拉後…預測市場加碼押注川普下個目標 這地方機率最高

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普6日在華府「川普-甘迺迪中心」舉行的眾議院共和黨團年度政策閉門會議上致詞。
美國總統川普6日在華府「川普-甘迺迪中心」舉行的眾議院共和黨團年度政策閉門會議上致詞。

CNBC報導，美國總統川普下令突襲委內瑞拉、擒走委國總統馬杜洛後，預測市場交易員加大押注，認為未來可能還會出現更多國際變局，並將資金投入白宮下一步可能聚焦的方向。

預測平台Kalshi顯示，「川普在2029年初之前收回巴拿馬運河」的機率已跳升至35%以上，高於上周稍晚的不到30%。至於「美國將接管任何一部分格陵蘭」的可能性，則在台北時間7日中午升至42%，據報更曾在馬杜洛遭擒的上周末一度衝破46%。此外，「川普將購買至少一部分格陵蘭」的機率也上升到39%，高於上周稍晚的不到20%。Kalshi針對這兩個問題的合計投注金額接近250萬美元。

預測平台Polymarket最近幾天也冒出多個新市場，每個市場的投注金額都達到數萬美元，主題圍繞可能打擊哥倫比亞或入侵古巴。另一方面，Kalshi的下注者在本周末開始預測伊朗最高領袖哈米尼是否會在2027年之前下台，在這個規模接近100萬美元、「2027之前下台的世界領袖」市場中，目前顯示哈米尼的機率約為52%，古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）則以53%位居第一。

派傑投資（Piper Sandler）分析師拉佩里耶（Andy Laperriere）5日在給客戶的報告中寫道：「對投資人而言，最重要的訊息是，川普對動用軍事力量變得愈發自在、也更有信心。他在第二任期第一年以旺盛精力與高度冒險性為特徵，而這種風格如今已延伸到軍事力量的使用上。」

委內瑞拉 美國 格陵蘭 川普

延伸閱讀

盧比歐：川普意在買下格陵蘭 要求幕僚更新計畫

國會大廈暴動5週年 川普支持者與民主黨分歧再現

川普酸馬杜洛偷學舞步 自嘲遭梅蘭妮亞嫌棄

委政局未穩 馬查多矢言返國、川普態度引反對派憂慮

相關新聞

川普看準委內瑞拉幾周內恐破產！開出要求曝光 全部針對中俄

美國總統川普重拳推翻委內瑞拉馬杜洛政權後，威脅臨時總統羅德里格斯若不配合將付出更慘代價。美國廣播公司新聞網（ABC Ne...

CIA評估：馬杜洛倒台 委國3人最適合掌權 不看好馬查多

華爾街日報6日獨家報導，中央情報局(CIA)機密評估報告指出，委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)倒台之後...

WSJ : 歐洲憂川普「大棒外交」美中俄將瓜分天下

美軍3日活捉委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)之後，川普總統揚言不惜在西半球其他地方動武，加碼要求美國必...

紐時稱唐羅主義給習近平啟示：強權說話 他國會退讓

美軍突襲委內瑞拉逮捕並罷黜總統馬杜洛(Nicolás Maduro)，對中國釋出美國強權的明確訊息，卻也壯大中國國家主席...

共和黨內有雜音？保羅指葛理漢煽動川普逮捕馬杜洛

共和黨參議員保羅(Rand Paul)直指同黨鷹派參議員葛理漢(Lindsey Graham)是促成川普下令美軍突襲委內...

美官員揭密：馬杜洛夫婦急逃進鋼鐵密室才撞傷頭

有線電視新聞網(CNN)報導，知情人士透露，川普政府官員5日告訴國會議員，委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Madur...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。