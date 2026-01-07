川普看準委內瑞拉幾周內恐破產！開出要求曝光 全部針對中俄

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普6日在華府出席眾議院共和黨年度議題會議。路透
美國總統川普重拳推翻委內瑞拉馬杜洛政權後，威脅臨時總統羅德里格斯若不配合將付出更慘代價。美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，在美國對委內瑞拉實施海上封鎖的背景下，白宮看準委內瑞拉如果再無法出售現有滿載的原油，幾周內恐破產；美方並以此開出多項要求，包括驅逐中國大陸、俄羅斯、伊朗與古巴等國顧問與情報人員，切斷與這些國家的經濟往來，與美國獨家合作石油開採。

ABC引述消息人士透露，川普政府告訴羅德里格斯必須先滿足白宮的要求，才會被允許增加原油開採量。

根據消息人士，美國首先要求委內瑞拉必須把中國、俄羅斯、伊朗與古巴顧問趕走，並切斷與這幾國的經濟往來；其次，委內瑞拉必須同意在原油生產上與美國獨家合作，並在出售重質原油時以美國優先。

其中一名消息人士透露，國務卿魯比歐5日在一場軍事與外交政策委員會的閉門簡報中表示，他認為美國之所以能逼委內瑞拉讓步，是因為委內瑞拉現有油輪都已裝滿，原油「出不去、也快沒地方放」。

魯比歐還說，美方估計，如果委內瑞拉無法把手上的原油儲備賣出去，再過幾周就可能財務破產。

美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）獨家受訪ABC證實，美國對委內瑞拉計畫的成敗取決於能否控制委油，他並稱相信不需要動用美軍就能辦到。

與此同時，政治新聞網Axios引述一名美國官員報導，川普政府正施壓委內瑞拉臨時政府，要求驅逐所有來自中國、俄羅斯、伊朗和古巴的情報人員與特工。

委內瑞拉 美國 石油 魯比歐 川普 馬杜洛

