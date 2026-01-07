川普稱她缺乏支持仍不死心 馬查多：「絕對是」我當委內瑞拉領導人

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多2025年12月11日清晨在挪威奧斯陸格蘭德飯店的陽台上，演唱國歌並向支持者致意。法新社
委內瑞拉前總統馬杜洛日前遭美軍擒獲後，國內政局前景充滿變數，美國總統川普欽點委國副總統羅德里格斯繼任，但諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）在美東時間6日晚間播出的CBS晚間新聞獨家專訪中表示，委內瑞拉人民早已作出選擇，決定由她所領導的反對派運動來帶領國家。

馬查多曾是國會議員，在委內瑞拉2024年總統選舉中贏得反對派初選，準備對決馬杜洛，隨後遭禁止參選，改由退休外交官龔薩雷茲（Edmundo González）披掛上陣。美國及其他國家指控馬杜洛政府操縱開票結果，承認龔薩雷茲勝選。

馬查多受訪時表示，隨著馬杜洛下台，「委內瑞拉人民早已選擇」由誰來接掌政府。被問及這是否意味著她應該成為下一位領導人時，馬查多回應：「絕對是。」並強調自己的聯盟已經擁有一位民選總統，也就是龔薩雷茲。她說：「我們已經獲得民意授權，準備好、也願意為人民服務。」

不過，美國總統川普在宣布馬杜洛被逮的記者會上，直接點名委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）繼任。對此，馬查多直言羅德里格斯「一點也不溫和」，而且「沒有人信任她」，並指她在馬杜洛政權中扮演關鍵角色。

儘管川普否定馬查多出任委內瑞拉臨時領導人的可能性，認為她「要成為領導人會非常困難，在國內沒有足夠的支持，也沒有受到尊重」。對此，馬查多強調，「非常感激」川普下令逮捕並以毒品罪名拘押馬杜洛。

她說：「幾周前，人們還會認為不可能走到這一步，而川普總統的領導力與勇氣讓馬杜洛面對正義。這意義重大，這是邁向恢復委內瑞拉繁榮、法治與民主的重要一步。」

