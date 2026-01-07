馬杜洛倒台 哥倫比亞游擊隊指揮官逃離委內瑞拉

哥倫比亞軍方消息人士今天告訴法新社，在美軍於卡拉卡斯發動軍事行動推翻委內瑞拉領導人馬杜洛後，據稱在委國境內活動的哥倫比亞游擊隊指揮官目前正紛紛逃亡。

法新社報導，哥倫比亞政府長期懷疑，掌控邊境古柯鹼走私路徑的全國解放軍（ELN）等強大組織首領，以及已解散的哥倫比亞革命軍（FARC）部分派系，一直都居住在委內瑞拉境內。

國安專家表示，全國解放軍在委內瑞拉境內設有後方基地，並長期受到馬杜洛（Nicolas Maduro）的默許，儘管馬杜洛本人對此予以否認。

一名哥倫比亞武裝部隊軍官今天在不具名情況下告訴法新社，他接獲通報指出，在華府於週末發動突襲行動後，有游擊隊領袖正試圖越境返回哥倫比亞。

哥倫比亞國防部指出，馬杜洛政權倒台後，盤踞在邊境地區的游擊隊領袖已對哥國的安全構成威脅。

當被推翻的委內瑞拉領導人被送往紐約接受司法審判時，波哥大當局發布可能發生攻擊的警報，並在長達2200多公里的邊界線上部署數千名士兵。

法新社今天在邊境城市庫庫塔（Cucuta）目擊哥倫比亞士兵駐守。

川普曾警告哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）「小心點」，並在未提出證據的情況下指控裴卓是毒梟。

曾是城市游擊隊員的裴卓羅回應，他願意為了「祖國」再次「拿起武器」。