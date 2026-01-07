委內瑞拉新領導人：沒有外國勢力在治理國家

快訊

中央社／ 卡拉卡斯6日綜合外電報導
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯。（路透）
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天強調，沒有任何外國勢力在治理她的國家。美國總統川普先前表示，在推翻其前任總統馬杜洛後，華府將在過渡期間「接管」委內瑞拉。

羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在被推翻的領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）執政期間擔任副總統，對於是否與川普合作，她釋放出矛盾的訊號，時而語氣和緩，時而態度強硬。

美國特種部隊在空襲掩護下發動突襲、擄走馬杜洛與其妻3天後，羅德里格斯發表談話表示：「委內瑞拉政府掌管著我們的國家，別無他人。」

她說：「沒有任何外國代理人在治理委內瑞拉。」

羅德里格斯一方面釋出和解訊號，但同時似乎也試圖安撫掌控安全部隊與準軍事組織的強硬派勢力；自馬杜洛被捕後，這些武裝力量一直在街道上巡邏。

