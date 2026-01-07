傳美向委內瑞拉強硬派部長施壓 盼過渡期局勢穩定

快訊

中央社／ 華盛頓／墨西哥市6日綜合外電報導

知情人士透露，川普政府已向委內瑞拉內政部長卡貝友發出警告，若他不協助代理總統羅德里格斯配合美國要求，並在強人馬杜洛倒台後維持秩序，恐成美方打擊目標。

路透社報導，一名知悉內情的消息人士說，掌控安全部隊且被控涉及大規模人權侵害的卡貝友（DiosdadoCabello），是少數仍效忠馬杜洛（Nicolas Maduro）、卻被美國總統川普委以重任，在過渡期間協助委國保持穩定的關鍵人物之一。

這名消息人士指出，鑑於卡貝友長期鎮壓異議的紀錄，以及他與羅德里格斯（Delcy Rodriguez）之間的宿怨，美國官員特別擔心卡貝友可能攪局，因此一面設法迫使他配合，同時也在尋求最終將他逐出權力核心、甚至流放海外的辦法。

●向卡貝友傳話

消息人士說，美方已透過中間人向卡貝友傳話，若他選擇對抗，恐面臨與馬杜洛類似遭遇，並承受安全風險。美軍1月3日凌晨發動突襲擒獲馬杜洛，隨後將他押送紐約監獄，馬杜洛將面臨「毒品恐怖主義」相關指控。

然而，對卡貝友動手也存在風險，因為此舉可能促使親政府團體colectivos走上街頭，引發華府竭力避免的混亂局勢。

另有兩名消息人士指出，委國國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）也在潛在打擊名單之列。帕德里諾與卡貝友同樣遭到美國通緝，並懸賞高額獎金要將他們繩之以法。

美國官員認為，由於帕德里諾掌控武裝部隊，他的配合對避免委國權力真空至關重要。消息人士指出，美方認為帕德里諾不像卡貝友那般意識形態強硬，更可能配合美國立場，同時尋求自身安全退場。

委內瑞拉通信和資訊部並未立即回覆置評要求。

●美質疑委國反對派能否維持和平

消息人士指出，川普政府認為，諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）領導的反對派在委國支持度不足，難以穩定局勢。川普希望當地保持足夠平靜，讓美國能源企業得以進入開採豐富的原油資源，同時避免美軍出動地面部隊。

消息人士說，川普採納中央情報局（CIA）一份機密評估報告，認為馬杜洛的核心幕僚最適合在過渡期間暫時掌權。

另一名消息人士表示，美方決定暫時與馬杜洛盟友合作，是擔心若強行推動民主政權交接，委內瑞拉可能陷入混亂，被排除在核心圈外的人士也可能煽動政變。

不過，美國官員表示，政府最終仍希望推動委國舉行新選舉，但具體時程尚不明朗。

●華府視羅德里格斯為暫時掌權最佳人選

目前，華府將羅德里格斯視為在過渡期間暫時掌權、並在後馬杜洛時期負責規劃治理策略的最佳人選。

消息人士指出，美國對委內瑞拉領導層提出的要求，包括開放石油市場並在對美國企業有利的條件下經營、嚴厲打擊毒品交易、驅逐古巴維安人員，以及終止與伊朗合作等。

消息人士說，美方希望在數週內看到這些目標取得進展。

除進一步軍事威脅外，美國也可能以羅德里格斯的財務狀況作為籌碼。美方已鎖定她存放於卡達的資產，且可能加以扣押。

消息人士說，美國當局和中間人正試圖拉攏其他委內瑞拉官員，為組建一個更順應美方目標的政府鋪路。

委內瑞拉 美國

