川普突襲委內瑞拉掀亂局 中國反而背上新風險？

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月底在釜山舉行雙邊會談。路透
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月底在釜山舉行雙邊會談。路透

BBC報導，美國總統川普下令美軍突襲委內瑞拉，各界不乏將行動視為提供中國機會，但川普一夕顛覆北京經營數十年的中委關係，反而使擅長持久戰、不喜歡混亂的北京遭遇不想要的麻煩和風險，可能危及中國爭取全球南方的長期計畫，並加深對美國意圖的疑慮，擔心華府為了遏止中國影響力會做到什麼地步。

美軍短短幾小時行動便推翻中國經營數十年的關係，讓北京在摸索下一步時面臨風險、不確定性與挫折感，尤其北京為川普第二任期已提前布局、熬過貿易戰，如今又面臨新的挑戰。

美國國務卿魯比歐4日向媒體表示：「這裡是西半球，是美國人民生活的地方，我們不容西半球成為美國敵人、競爭者或對手的行動基地。」BBC指，這段不太隱晦的話是說給北京聽的，意味著「滾出我們的後院」；北京很可能不會聽進去，但會觀望。

已有專家指出，出於將台灣視為內政和評估自身時程與能力，北京未必把委內瑞拉類比為台灣。與其說這次行動提供中國犯台樣板，它反而帶給中國不想要的麻煩，危及中國爭取全球南方（Global South）的長期計畫。

中南項目網站主編奧蘭德（Eric Olander）分析，中國擔心的是，南美其他國家可能因為「怕引來不必要的美國關注」，開始對大規模中國投資感到不安。他說：「這個地區是中國糧食、能源與自然資源的重要來源，雙邊貿易額如今已超過5000億美元。」

因此，北京可能必須以其他方式，在華府的後院贏得這場競爭。

中國在拉攏南美方面一直展現耐心與持續投入；相較之下，川普顯示出與華府建立關係可能相當不穩定。這可能正中中國下懷，因為中國正試圖把國家主席習近平塑造成穩定的領導人，而現在比以往任何時候都更需要這種形象。

奧蘭德說：「這很重要，因為委內瑞拉局勢很容易陷入混亂。」他拿伊拉克為例指出，美國當年介入伊拉克時曾說，伊拉克石油收入可負擔重建成本，但結果並沒有如預期，現在中國是伊拉克石油的最大買家，而「同樣的事可能發生在委內瑞拉」。

多年來，美國國會對中鷹派敦促華府反制北京在南美的影響力；如今美方已出手，但後續走向仍不明朗。外界形容這是一場賭局，而北京向來最討厭豪賭。

