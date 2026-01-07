馬杜洛被捕後假訊息暴增 AI深偽與舊照充斥社群平台

快訊

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛（中）五日搭乘直升機抵達紐約曼哈頓，準備前往聯邦法院出庭。（路透）
在美軍突襲並逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）後，從人工智慧（AI）深偽影像到回收利用的舊照片，各式各樣的視覺虛假訊息大量湧入社群媒體平台。

這些虛假或具誤導性的貼文累積了數以百萬計瀏覽次數，凸顯一個新的數位現實，亦即在重大新聞事件發生後，極度擬真的虛假訊息與真實影像和影片相互爭取注意力，虛假訊息甚至往往將後者淹沒。

在馬杜洛被捕後不久，法新社的事實查核人員發現，X與臉書（Facebook）等社群媒體平台出現許多則貼文，聲稱展示「馬杜洛被美國拘押的第一張照片」，畫面中他被美軍人員包圍，站在飛機附近。

然而，這張讓馬杜洛看來較年輕的影像實際上是由AI生成。谷歌（Google）AI工具Gemini偵測到所謂的SynthID，一種用於標示AI內容的隱形浮水印。

社群媒體用戶也分享一張圖片，聲稱是一名美國士兵與戴頭套的馬杜洛合影。

但其實這是2003年的圖片，根據當年新聞報導，畫面顯示的是美軍逮捕伊拉克領導人海珊（SaddamHussein）的場景。

打擊假訊息的監督機構新聞守門人（NewsGuard）表示，他們辨識出7張與美國在委內瑞拉行動有關的偽造或錯誤呈現的影像與影片，僅在X平台上，這些內容不到兩天內就累積1400多萬次觀看。

這種現象凸顯社群媒體動態中充斥著AI垃圾內容，也就是利用廉價AI工具，將簡單文字指令大量轉換為高度逼真的影像，加上被錯誤詮釋的視覺素材，正逐漸模糊虛構與現實間的界線。

NewsGuard資深分析師維切洛內（ChiaraVercellone）指出：「雖然其中許多影像並未嚴重扭曲事實，但運用AI與斷章取義、戲劇化的影片，已成為散播假訊息者的手法之一。」

她說：「而且這種手法更難以被事實查核人員揭穿，因為這些影像往往看起來非常接近現實。」

美國總統川普本人在這次突擊行動後，也曾放大虛假資訊。他在自家社群平台真實社群（Truth Social）上分享一段影片，畫面顯示委內瑞拉民眾在馬杜洛被捕後，穿著內衣在街頭奔跑、歡慶。

在社群媒體上與真實新聞爭取注意力的，還包括大量帶有幽默感的AI生成影片，其中一支顯示馬杜洛與川普在白宮橢圓形辦公室跳舞。

馬杜洛昨天在紐約出庭，對毒品販運與「毒品恐怖主義」等指控表示不認罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

港官員取消訪美 專家：與中國不滿馬杜洛被擄有關

美軍逮捕馬杜洛 古巴與委內瑞拉估造成55軍人殉職

成功帶貨？馬杜洛「被捕照」曝光竟成時尚網紅 身上行頭賣到缺貨

美媒：川普政府向羅德里格斯提3要求 否則恐步馬杜洛後塵

川普看準委內瑞拉幾周內恐破產！開出要求曝光 全部針對中俄

美國總統川普重拳推翻委內瑞拉馬杜洛政權後，威脅臨時總統羅德里格斯若不配合將付出更慘代價。美國廣播公司新聞網（ABC Ne...

川普稱她缺乏支持仍不死心 馬查多：「絕對是」我當委內瑞拉領導人

委內瑞拉前總統馬杜洛日前遭美軍擒獲後，國內政局前景充滿變數，美國總統川普欽點委國副總統羅德里格斯繼任，但諾貝爾和平獎得主...

強權即真理？國際法管得動美干預委國？

在2026年開始之際，美國針對委內瑞拉首都卡拉卡斯進行軍事轟炸，並且逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，移交回美國國內進行起訴，引來國際社會譁然。本文將從國際法的角度切入，探討美國這次軍事行動的爭議、以及可能對國際秩序帶來的影響。

川普攔胡委內瑞拉輸中石油！估值達888億 專家：政治意義勝經濟價值

美國總統川普6日宣布與卡拉卡斯達成協議，將接收委內瑞拉3000萬至5000萬桶受制裁的石油，並以市場價出售回饋兩國人民。...

影／川普再為馬杜洛加罪名「模仿我跳舞」 自曝舞步曾被妻子吐槽

委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍擒獲後，正面臨恐怖主義與販毒等多項指控。但美國總統川普彷彿嫌羞辱仍不夠，6日又替他「加碼」一項罪...

川普突襲委內瑞拉掀亂局 中國反而背上新風險？

BBC報導，美國總統川普下令美軍突襲委內瑞拉，各界不乏將行動視為提供中國機會，但川普一夕顛覆北京經營數十年的中委關係，反...

