預知死亡紀事? 川普前顧問爆料俄國早提議放棄馬杜洛換美國犧牲烏克蘭

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美軍空襲委內瑞拉後留下的斷垣殘壁。新華社
川普第一任的白宮國安會俄國事務資深主任希爾（Fiona Hill ）表示，俄羅斯曾提議讓美國委內瑞拉自由行動，以換取俄國在烏克蘭為所欲為，時間早在2019年。

美聯社報導，2019年俄羅斯官員表示，克里姆林宮願意撤回對委內瑞拉總統馬杜洛的支持，以換取美國讓俄國在烏克蘭自由行動，當時擔任川普俄國事務幕僚的希爾透露此事。俄羅斯人反覆提出委內瑞拉與烏克蘭之間「非常奇怪的交換安排」，希爾在2019年國會聽證會上層做此表示，她的言論本周再度浮上檯面，並在美國閃電擒獲馬杜洛後，在社群媒體廣為流傳。

希爾指出，俄羅斯透過媒體文章推動此構想，提及門羅主義——19世紀美國反對歐洲干涉西半球事務，並承諾不介入歐洲內政的原則。雖然俄羅斯官員未正式提議，但當時駐美大使安東諾夫多次向她暗示，俄羅斯願意讓美國在委內瑞拉隨意行動，前提是美國也允許俄羅斯在歐洲如此，希爾本周向美聯社表示：「在那之前，俄國人就有『擠眉弄眼，何不做筆交易？』的暗示，但當時美國無人感興趣」

2019年4月，川普派當時擔任俄歐資深顧問的希爾赴莫斯科傳達此訊息。她告訴俄官員：「烏克蘭與委內瑞拉彼此無關。」當時，白宮與盟國一致承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多為臨時總統。

但快轉七年，局勢已變。美國推翻馬杜洛後，宣稱將主導委內瑞拉政策。克里姆林宮將對俄、美、中等大國劃分勢力範圍的構想感到「興奮」，因這證明「強權即公理」，希爾說。川普在委內瑞拉的行動，讓基輔盟友更難譴責俄羅斯對烏克蘭野心為「非法」，因為「我們剛見證美國用捏造的理由接管、對他國領袖斬首」。

委內瑞拉 美國 馬杜洛 烏克蘭 俄羅斯

