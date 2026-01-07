委政局未穩 馬查多矢言返國、川普態度引反對派憂慮

委內瑞拉主要反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）盛讚美國總統川普推翻她的宿敵馬杜洛（Nicolas Maduro），矢言將盡快返回祖國，並宣稱她所領導的陣營已準備好在自由選舉中獲得勝利。

然而，川普目前似乎希望與臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）及其他馬杜洛政府高層合作，這讓反對派感到憂心失望，也加劇委內瑞拉國內的不安情緒。5名政府、產業與航運消息人士告訴路透社，委內瑞拉與美國官員正在討論向美國煉油業者輸出原油事宜。

58歲的馬查多表示：「我計劃儘快返回委內瑞拉。」她去年10月偽裝逃離委內瑞拉，前往領取諾貝爾和平獎，並將這個獎項獻給川普。

她接受福斯新聞（Fox News）訪問時說：「我們相信，這個過渡進程應向前推進。在自由且公正的選舉中，我們將贏得超過9成選票。」

川普已表示在舉行選舉前，美國需要先協助解決委內瑞拉的問題，稱30天內舉行選舉並不實際。

川普對國家廣播公司（NBC）表示：「我們必須先整頓好這個國家…否則人民根本無法投票。」

馬杜洛被美國突擊隊抓捕後，馬查多昨晚首度公開受訪。她未透露目前所在位置，也未進一步說明返國細節。

在委內瑞拉，效忠馬杜洛的社會黨（SocialistParty）成員仍掌握政權，而馬查多則因被指控煽動軍方叛亂而遭到調查。

約1/5委內瑞拉人民在經濟崩潰期間離開祖國，令龐大海外僑民感到失望的是，川普曾表示馬查多缺乏支持。反對派、部分國際觀察人士以及許多美國盟友指出，馬查多陣營在2024年大選中被剝奪勝利，當時馬查多被禁止參選，改由其盟友代為出馬。

羅德里格斯出身左翼游擊戰士家庭，是馬杜洛的死忠盟友。她譴責馬杜洛遭到「綁架」，另一方面則呼籲與美國保持尊重的關係與合作。

馬查多說，「羅德里格斯，如你所知，是酷刑、迫害、貪腐與毒品販運的主要策劃者之一」，她還提到羅德里格斯與俄羅斯、中國及伊朗等盟友的聯繫角色。

近年來成功凝聚一個頻頻分裂、士氣低落的反對派陣營的馬查多表示，她將親自把諾貝爾和平獎獻給川普。

她感謝川普「勇敢的遠見，以及對這個毒品恐怖主義政權所採取的歷史性行動」。

馬查多指出，委內瑞拉擁有全球最大的石油儲量，又以美國為主要盟友，未來將成為美洲的能源樞紐，並將恢復法治、開放市場，迎回流亡海外的人民。

不過，消息人士指出，美國中央情報局（CIA）告訴川普，羅德里格斯及其他馬杜洛政府高層官員才是維持穩定的最佳人選。

委內瑞拉擁有約3030億桶油儲，主要為難以開採的重質油。然因管理不善、投資不足及美國制裁，這個產業長期衰退。去年平均日產量約為110萬桶，僅為1970年代的1/3，也遠低於美國、沙烏地阿拉伯與俄羅斯等產油國。

根據知情人士透露，美國石油公司執行長最快於7日造訪白宮，討論對委內瑞拉的投資事宜。