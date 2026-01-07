美學者：擒馬杜洛展罕見協同能力 中國無法對台複製

中央社／ 華盛頓6日專電
委內瑞拉總統馬杜洛5日在美國緝毒局探員及警方戒護下，準備上直升機前往紐約市曼哈頓聯邦法院出庭。路透
委內瑞拉總統馬杜洛5日在美國緝毒局探員及警方戒護下，準備上直升機前往紐約市曼哈頓聯邦法院出庭。路透

川普日前發動突襲擒獲委內瑞拉總統馬杜洛，整起行動約140分鐘。華府資深國防學者坎西恩指美軍展現「全球非常罕見的協同作戰能力」，且是歷經數十年努力、失敗至少2次才整合情報與打擊單位，中國無法對台複製。

美軍特種部隊3日凌晨突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），將馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押往紐約。一場高風險行動震驚全球。美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）5日舉行「委內瑞拉剛剛發生什麼事？未來怎麼發展？」座談。

視訊與會的CSIS國防安全高級顧問坎西恩（MarkCancian）指出，這次行動執行得天衣無縫，或許只有美國才能辦到。其他情況下，以色列或許也能達成，因為以軍表現一向出色，但中國不可能在台灣身上複製這項行動。

坎西恩為陸戰隊退役上校，至少兩度主持台海兵推。他表示，這次行動之所以非比尋常，原因很多。軍事方面，不同軍種約150架各種類型飛機參與其中，包括海軍、空軍和特種部隊，各個按照預定時間表協同作戰，使效果倍增。

美東時間1月2日晚間10時46分，川普下達行動指令。超過150架美軍軍機隨後從陸地及海上起飛。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）隔天於記者會上指出，負責執行任務的直升機在黑夜中啟航，以距離海面僅約33公尺的高度貼海飛行，美軍戰鬥機提供後續空中掩護，美國衛星則干擾委內瑞拉的雷達系統。

坎西恩說，「這是全球非常罕見的協同作戰能力，許多國家都試圖達成，美國歷經數十年努力後終於實現」。

美軍過去曾有2次類似嘗試，但以失敗告終。坎西恩指出，一次是1980年美國試圖營救在伊朗的人質，那場行動徹底失敗。最終促成美國特種作戰司令部（SOCOM）成立。

他說，另一次是2003年在伊拉克追蹤高價值目標的行動，同樣未能成功，因為當時美國的「狙殺鏈」（kill chain）架構仍不夠完善，情報與打擊單位未能有效整合。

而這一次，美軍成功整合所有要素。坎西恩表示，而且這不只是靠飛機，美軍還使用飛彈攻擊來摧毀委內瑞拉的防禦系統。「要知道，委內瑞拉軍力其實相當可觀」。

他說，委內瑞拉防空系統擁有約一百枚中遠程防空飛彈。部分由俄羅斯提供，性能相當具威脅性；還有數十、甚至可能上百枚短程飛彈，以及超過400門防高射砲。整個防空體系極為堅實。

「而美國不只需因應這些防空系統，還選擇在防禦最密集的區域，也就是首都週邊展開行動，並成功突破防線。」

委內瑞拉防空系統多來自俄羅斯，但多年來也購買許多中國製系統。坎西恩指出，潛在買家會想知道俄、中這些系統是否真的能承受最高級別的攻擊，會對這些系統究竟有多可靠感到困惑。

他說，持平而言，俄羅斯防空系統在烏克蘭戰爭中相對有效，因為俄軍的對手不像美國那麼先進。抓捕馬杜洛行動重要的成功因素可能是美方網攻，癱瘓委內瑞拉指揮控制系統。另一部分要歸功美軍反雷達飛彈，可能摧毀委國一些搜索雷達。

「部分原因可能是出其不意，他們（委國）直到我們抵現場才知道我們的存在，而那時已經為時已晚。但他們甚至可能根本沒有發射任何飛彈，或者發射也沒擊中，這確實非同尋常。」

坎西恩在陸戰隊服役逾30年，曾參與越戰及1990至1991年在波斯灣戰爭對抗伊拉克的「沙漠風暴行動」（Operation Desert Storm）。

委內瑞拉 美國 馬杜洛 美軍 防空系統 特種部隊 川普

延伸閱讀

美軍逮捕馬杜洛 古巴與委內瑞拉估造成55軍人殉職

避評論美國襲擊委內瑞拉 日本稱「非直接當事者」

成功帶貨？馬杜洛「被捕照」曝光竟成時尚網紅 身上行頭賣到缺貨

美媒：川普政府向羅德里格斯提3要求 否則恐步馬杜洛後塵

相關新聞

聯合國安理會緊急會議交鋒 中俄法批美「無法無天」

聯合國安理會五日召開緊急會議，中、俄等美國對手與法國等美方盟友，都對美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的軍事行動表示反對。美國駐...

馬杜洛被控4大罪名 出庭自稱戰俘

遭美軍突襲逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛五日首度在紐約出庭受審，對多項販毒指控喊冤，強調自己無罪，「仍然是委內瑞拉總統」，還自...

要求代理總統採親美行動 川普有信心擺布她、再拋棄她

委內瑞拉副總統羅德里格斯五日宣誓就任委國代理總統。美媒Politico同日獨家報導，川普政府正要求羅德里格斯，若想避免與...

美學者：擒馬杜洛展罕見協同能力 中國無法對台複製

川普日前發動突襲擒獲委內瑞拉總統馬杜洛，整起行動約140分鐘。華府資深國防學者坎西恩指美軍展現「全球非常罕見的協同作戰能...

【專家之眼】拉美國家的百年孤寂 誰來悲憐上帝的兒女？

前後的三任美國總統，以十餘年時間力推各類的經貿管制，希冀能壓制住委內瑞拉的當權派，從石油禁止出口美國，到如今由海空出兵來...

學者看北京 川普偷襲委國加深「強權即公理」信念

美國突襲委內瑞拉擄走總統馬杜洛，恐為中國大陸對台灣採取類似打擊樹立先例。彭博報導，學者指出，美國總統川普這次行動，可能加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。