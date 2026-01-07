路透：委內瑞拉正與美國官員洽談石油出口

路透社引述5名政府、業界及航運業消息人士說法報導，委內瑞拉正與美方官員商議出口石油至美國煉油廠事宜。

美國總統川普（Donald Trump）去年12月中起對委內瑞拉祭出封鎖措施後，該國目前有數百萬桶原油存放於油輪和儲油槽中無法出口。這是華府持續施壓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的其中一項行動。

美軍特種部隊3日凌晨在委內瑞拉發動突襲，成功抓捕馬杜洛夫婦並押送紐約受審。

美方和委內瑞拉若談成這項協議，滯留委國的原油將改出口至美國煉油廠，而非中國。中國在過去10年、尤其是2020年美國制裁與委內瑞拉進行石油貿易的公司後，已成為委國石油主要買家。

受石油禁運影響的委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）因原油存放空間趨近飽和，已被迫減產。1名消息人士透露，若PDVSA不設法儘快恢復出口，可能會進一步減產。

白宮、委內瑞拉政府官員及PDVSA暫未回應路透社置評請求。

美國墨西哥灣沿岸的煉油廠有能力處理委內瑞拉的重質原油。華府首次制裁委內瑞拉能源出口前，美國每日進口約50萬桶委國原油。

據報導，目前不清楚遭制裁的PDVSA如何獲得原油銷售收入。