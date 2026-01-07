路透：委內瑞拉正與美國官員洽談石油出口

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

路透社引述5名政府、業界及航運業消息人士說法報導，委內瑞拉正與美方官員商議出口石油至美國煉油廠事宜。

美國總統川普（Donald Trump）去年12月中起對委內瑞拉祭出封鎖措施後，該國目前有數百萬桶原油存放於油輪和儲油槽中無法出口。這是華府持續施壓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的其中一項行動。

美軍特種部隊3日凌晨在委內瑞拉發動突襲，成功抓捕馬杜洛夫婦並押送紐約受審。

美方和委內瑞拉若談成這項協議，滯留委國的原油將改出口至美國煉油廠，而非中國。中國在過去10年、尤其是2020年美國制裁與委內瑞拉進行石油貿易的公司後，已成為委國石油主要買家。

受石油禁運影響的委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）因原油存放空間趨近飽和，已被迫減產。1名消息人士透露，若PDVSA不設法儘快恢復出口，可能會進一步減產。

白宮、委內瑞拉政府官員及PDVSA暫未回應路透社置評請求。

美國墨西哥灣沿岸的煉油廠有能力處理委內瑞拉的重質原油。華府首次制裁委內瑞拉能源出口前，美國每日進口約50萬桶委國原油。

據報導，目前不清楚遭制裁的PDVSA如何獲得原油銷售收入。

委內瑞拉 美國

聯合國安理會緊急會議交鋒 中俄法批美「無法無天」

聯合國安理會五日召開緊急會議，中、俄等美國對手與法國等美方盟友，都對美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的軍事行動表示反對。美國駐...

馬杜洛被控4大罪名 出庭自稱戰俘

遭美軍突襲逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛五日首度在紐約出庭受審，對多項販毒指控喊冤，強調自己無罪，「仍然是委內瑞拉總統」，還自...

要求代理總統採親美行動 川普有信心擺布她、再拋棄她

委內瑞拉副總統羅德里格斯五日宣誓就任委國代理總統。美媒Politico同日獨家報導，川普政府正要求羅德里格斯，若想避免與...

美學者：擒馬杜洛展罕見協同能力 中國無法對台複製

川普日前發動突襲擒獲委內瑞拉總統馬杜洛，整起行動約140分鐘。華府資深國防學者坎西恩指美軍展現「全球非常罕見的協同作戰能...

【專家之眼】拉美國家的百年孤寂 誰來悲憐上帝的兒女？

前後的三任美國總統，以十餘年時間力推各類的經貿管制，希冀能壓制住委內瑞拉的當權派，從石油禁止出口美國，到如今由海空出兵來...

學者看北京 川普偷襲委國加深「強權即公理」信念

美國突襲委內瑞拉擄走總統馬杜洛，恐為中國大陸對台灣採取類似打擊樹立先例。彭博報導，學者指出，美國總統川普這次行動，可能加...

