【專家之眼】拉美國家的百年孤寂 誰來悲憐上帝的兒女？

前後的三任美國總統，以十餘年時間力推各類的經貿管制，希冀能壓制住委內瑞拉的當權派，從石油禁止出口美國，到如今由海空出兵來封鎖船艦進出；更在新年初始階段，即由川普親下密令，活捉總統馬杜洛到紐約應訊、受審。

經濟封鎖之下而產生了高通膨，讓委國的質國內產出，於過去十年間萎縮達到70%。此番美軍兵力的全方位壓制邊境、威逼戰術所取得的優異成效，就是各方見證到的委瑞內拉「六軍不發」。是否如同坊間所傳聞，「六軍不發」跟領取馬杜洛緝拿獎金5000萬美元有關呢？也只有日後方能分曉。不過，美國方面所洩露的消息，則明確指出領路人就是該國執政黨的極高層。

反觀在911恐攻發生後，美國社會推動內部的再融合，先有小布希總統的住者有其屋政策，以聯邦再擔保機構的鼓勵，讓銀行業放款給無殼蝸牛、帶動房地產建設，卻引發衍生性金融商品大風潮，金融業以打點門面、層層轉銷，讓拆分包裝後的衍生性商品，風險無法評估。偏偏，透過再擔保放貸之下的假性安全感，讓以房產連動債為主的交易投機，釀成全球2009年金融大海嘯。

其後在歐巴馬總統第二任內所促成的「北非之春」，看似藉助人民力量推動改革，類似於菲律賓人民推翻馬可仕獨裁的社會翻轉，經歷動盪的利比亞卻引發橫渡地中海的難民大逃亡。回看過去20年間，始於後911的西方精英促進社會融合的政治判斷，包括由布希父子連二次接納非法移民，以及21世紀初推動住者有其屋政策，卻引發後續的不良房貸與金融危機。

雖然北非難民潮，和美國國內以技術勞力維生的中高齡白人失業問題，不必然有直接關聯；然疑心生暗鬼，迄今在歐美國家激發的反動作為，包括美國ICE的四處抓捕移民，在在讓人驚心動魄。然此際歐美國家對外以俄、中、伊朗、北韓為假想敵，意圖在關鍵戰略的口岸扶持親西方政權；於其內部，在貿易與財政連年雙赤字之下，德美日等國都搧熱了排外、反華、走向戰爭的狂熱。

換言之，從敘利亞、加薩走廊，一路到巴拿馬運河、委內瑞拉，甚至是接下來的格陵蘭，都是強權勢力拉鋸下意欲引生的替代衝突。

如同古時五代十國的朝廷板蕩、權臣動亂，在加勒比海地區於焉展開，亦恐漫溢到全球四處。至於被誘導、包裝的族群仇恨，與所謂的「民主聯盟必然勝利」，始於人心偏見和生物求自保的本能，卻也經常被惡意濫用，成了「殺無赦」的政治動員。偏見、誤解、仇恨、戰爭，每一個階段的跳升，都擴大血肉模糊的未來代價，誰來悲憐上帝的兒女？