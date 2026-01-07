美軍逮捕馬杜洛 古巴與委內瑞拉估造成55軍人殉職

美軍近日突襲委內瑞拉逮捕該國領袖馬杜洛（Nicolas Maduro），古巴和委內瑞拉政府今天公布的資料顯示，這次行動造成兩國合計55名軍人殉職。

法新社報導，馬杜洛在他長達12年日益專制的獨裁統治期間僱用古巴特種部位負責個人維安工作，比照他的政壇導師、前強人總統查維斯（Hugo Chavez）的做法。

委內瑞拉國防部長帕德里諾（Vladimir PadrinoLopez）4日表示，美軍空襲委國首都卡拉卡斯（Caracas）並逮捕馬杜洛夫婦押送美國受審，馬杜洛的總統衛隊在美軍突襲中幾乎遭到「冷血」殲滅。

古巴公布1月3日晚間在卡拉卡斯突襲行動中殉職的32名軍人名單，包含3名內政部高階軍官。

委內瑞拉軍方也公布在此次行動中喪生的23名人員名單，其中包含5名海軍將領。

面對華府施壓，古巴與委內瑞拉這兩個左翼政府在軍事、醫療及教育領域繼續保持緊密合作關係。