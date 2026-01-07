聽新聞
反對派領袖 馬查多恐難與川普合作

聯合報／ 國際中心／綜合報導

委內瑞拉反對派領袖馬查多五日表示，她打算「盡快」返國，並抨擊委內瑞拉臨時總統羅德里格斯。馬查多還說，她去年十月以來就未與美國總統川普通話。

馬查多是諾貝爾和平獎得主，挪威諾貝爾委員會去年表揚馬查多致力對抗委內瑞拉「獨裁政權」，推動民主轉型。她在福斯新聞節目上說：「事實上我是在十月十日，也就是諾貝爾和平獎獎項公布的當天與川普總統通電話，之後就沒有了。」

這是美國三日突擊委內瑞拉擄走總統馬杜洛後，馬查多首次公開受訪。馬杜洛遭到罷黜，外界普遍認為馬查多是最具聲望的對手。她上月離開委內瑞拉，前往挪威領獎，之後就未返國，她逃離委內瑞拉過程獲得美軍掩護。馬查多表示：「我打算盡快回去。」她支持美方行動，形容這是「對人類、自由、人性尊嚴而言巨大的一步」。

然而，川普三日曾表示馬查多「在國內沒有足夠的支持，也沒有受到尊重」，因此不考慮與她合作。

馬查多公開批評羅德里格斯是「酷刑、迫害、貪腐與毒品走私的幕後黑手之一」。馬查多說，羅德里格斯遭到委內瑞拉人民「拒絕」，選民站在反對派這邊。她說：「在自由公正的選舉中，我們將贏得超過九成選票，這點毫無疑問。」

聯合國安理會緊急會議交鋒 中俄法批美「無法無天」

聯合國安理會五日召開緊急會議，中、俄等美國對手與法國等美方盟友，都對美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的軍事行動表示反對。美國駐...

感謝推翻委內瑞拉馬杜洛 馬查多願與川普共享諾貝爾和平獎殊榮

在川普政府對委內瑞拉進行軍事干預後，致力爭取委國民眾權利而獲頒2025年諾貝爾和平獎的馬查多5日表示，她願與川普共享這份...

美國襲委內瑞拉！法媒：委國擁中、俄、伊朗武器 美應有興趣研究

美國日前對委內瑞拉發起軍事行動，押走總統馬杜洛。法國費加洛報（Le Figaro）報導，委內瑞拉握有中國、俄羅斯和伊朗武...

馬杜洛被控4大罪名 出庭自稱戰俘

遭美軍突襲逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛五日首度在紐約出庭受審，對多項販毒指控喊冤，強調自己無罪，「仍然是委內瑞拉總統」，還自...

2外媒知情！美軍襲委內瑞拉計畫早已外流 魯比歐謝媒體「未提前報導」

美國上週末對委內瑞拉採取軍事行動後，川普政府官員罕見向新聞媒體致謝。據悉紐時及華郵事前就得知這項突襲計畫，但為避免危及美...

學者看北京 川普偷襲委國加深「強權即公理」信念

美國突襲委內瑞拉擄走總統馬杜洛，恐為中國大陸對台灣採取類似打擊樹立先例。彭博報導，學者指出，美國總統川普這次行動，可能加...

