反對派領袖 馬查多恐難與川普合作

委內瑞拉反對派領袖馬查多五日表示，她打算「盡快」返國，並抨擊委內瑞拉臨時總統羅德里格斯。馬查多還說，她去年十月以來就未與美國總統川普通話。

馬查多是諾貝爾和平獎得主，挪威諾貝爾委員會去年表揚馬查多致力對抗委內瑞拉「獨裁政權」，推動民主轉型。她在福斯新聞節目上說：「事實上我是在十月十日，也就是諾貝爾和平獎獎項公布的當天與川普總統通電話，之後就沒有了。」

這是美國三日突擊委內瑞拉擄走總統馬杜洛後，馬查多首次公開受訪。馬杜洛遭到罷黜，外界普遍認為馬查多是最具聲望的對手。她上月離開委內瑞拉，前往挪威領獎，之後就未返國，她逃離委內瑞拉過程獲得美軍掩護。馬查多表示：「我打算盡快回去。」她支持美方行動，形容這是「對人類、自由、人性尊嚴而言巨大的一步」。

然而，川普三日曾表示馬查多「在國內沒有足夠的支持，也沒有受到尊重」，因此不考慮與她合作。

馬查多公開批評羅德里格斯是「酷刑、迫害、貪腐與毒品走私的幕後黑手之一」。馬查多說，羅德里格斯遭到委內瑞拉人民「拒絕」，選民站在反對派這邊。她說：「在自由公正的選舉中，我們將贏得超過九成選票，這點毫無疑問。」