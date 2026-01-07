聽新聞
學者看北京 川普偷襲委國加深「強權即公理」信念
美國突襲委內瑞拉擄走總統馬杜洛，恐為中國大陸對台灣採取類似打擊樹立先例。彭博報導，學者指出，美國總統川普這次行動，可能加深北京對「強權即公理」的信念，讓北京認為「未來對台灣行動，世界會更容易吞下去」。
報導說，對中國國家主席習近平而言，任何對台灣動武的代價將遠高於美國總統川普對委國動武，而北京並非賭徒，尤其賭注攸關中共政權時，中國將按照自身時程與方法採取行動。
美國在西半球「自家後院」出手，看來未招致反制；但北京若試圖奪取或封鎖台灣，勢必牽動美歐等國核心利益，極可能招致西方全面制裁，恐進一步衝擊受到房市崩跌影響的中國經濟，俄羅斯入侵烏克蘭即是前車之鑑。此外，川普封鎖委內瑞拉石油，主要傷到委國石油最大買家中國；北京若掐住台灣最重要的晶片命脈，將阻礙全球供應鏈流通，引發更廣泛反彈。
新加坡外交部前次長考斯甘表示，「中國不能指望對台灣採取行動不會引發任何具體回應。不論你如何看待中國領導人，他們不是賭徒，尤其當賭注不是別的，而是中共政權的正當性」。
