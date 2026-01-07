聽新聞
觀察站／委國之變 對美未必好事 對中未必是壞事

聯合報／ 香港特派員李春

美軍活捉馬杜洛、美國接管委內瑞拉，北京外交現在成了最受羞辱者。熱議數日，有了些新說法，最特別是說委國之變，「對華盛頓不見得是好事，對北京不見得是壞事」，對此還有三個面向以觀後效。

事件爆發後，中國社交媒體一片批評聲，說中國外交和情報系統全部失準，令中國成了大輸家。但中國其實有國際關係學者早已收到訊息和作出判斷，即川普一定要對馬杜洛動手。此人是中國人民大學國際關係學院副院長翟東升，學者圈稱「神預言又成真」。翟東升所謂神預言，就是「美國必打委內瑞拉，緝毒是藉口，石油是目的」。按翟當時說法，是川普團隊中人向他有所表示，但他作出的判讀，看來沒有受到重視。

最新代表性言論說這事對中國不見得是壞事，要由三方面看變局、觀後效。

首先是看委內瑞拉能不能變。有研究拉美問題學者指，委內瑞拉是一個在崩潰邊緣的國家，按聯合國去年數據，委國四成人面臨中重度糧食危機，美國接管後的委內瑞拉，能否走出絕對貧困是懸念。極可能委國令美國背上大包袱。

其次，有國際關係學者認為，今次事件真正有震撼力的，是對全球發展格局的絕對轉折意義。世界再也沒有以道義、公理、自由、民主、和平共處等概念規則。國際關係大變，代之而起的，是世界就此進入叢林社會。

當所謂「西半球霸權」實現後，美國將由全球擴張，轉向實力全面衰退。對中國來說不是壞事，是美國這時無力或不願與中國在亞洲衝突，未來可能「劃洋而治」，中國如未來透過一系列轉型，由製造大國走向消費型大國，由之成為多極世界之一極。

最後則是中美拉美鬥法。有人認為川普今次突擊活捉馬杜洛，背後有中國因素。有軍事學者提到，白宮發表新的國家安全戰略後，中國公布了對拉美和加勒比海的政策文件。但要研究的是這一政策的對應性和潛台詞。

理解這一潛台詞，可看去年十二月十九日中共軍方在河南許昌的全軍兵棋運用試點觀摩活動，主要展示中國智能兵棋系統。兵推地圖有台海也有墨西哥灣和加勒比海；活動中又有專家展示美洲地圖上有紅、藍軍對抗，還說藍軍退到德克薩斯構建第二道防線等。

這看在美國人眼中，自然聯想到中美博弈，原來主要在台海，現在可能去到墨西哥灣、加勒比海，把博弈由中國的前門，推到美國的後院。是真是假，也要以觀後效。

