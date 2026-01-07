聯合國安理會緊急會議交鋒 中俄法批美「無法無天」

聯合國安理會五日召開緊急會議，中、俄等美國對手與法國等美方盟友，都對美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的軍事行動表示反對。美國駐聯合國大使沃茲主張，美國不是對委國或其人民開戰，馬杜洛是毒品罪逃犯而非國家元首。

大陸常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊在會中指控美國行徑構成「四個嚴重違反」，即嚴重違反主權平等、不干涉內政、和平解決國際爭端、在國際關係中不得使用武力等原則，並呼籲美方立即釋放馬杜洛夫婦。

中方批美 威脅拉美和平安全

他批評美將自身強權凌駕於多邊主義上，將軍事行動凌駕於外交努力上，無視國際社會嚴重關切，肆意踐踏委內瑞拉主權安全和合法權益，嚴重威脅拉美和加勒比地區乃至國際和平與安全。

其他與會國家以或直白、或委婉方式批評美國總統川普近期言行，包括武力干預委國、透露可能以反毒為由擴大軍事行動到哥倫比亞與墨西哥等國、重申美國基於國安必須取得格陵蘭等。

美意圖拿下格陵蘭 丹麥譴責

丹麥駐聯合國大使拉森謹慎以不點名方式，譴責美國意圖拿下格陵蘭，「邊界不可侵犯，此事不容協商」。她也維護委國主權，表示任何國家都不應企圖以武力威脅等違反國際法手段，影響委國政治結果。

法國總統馬克宏近期雖支持抓馬杜洛，但法國駐聯副代表達瑪迪卡里在會上批判力度稍強，表示任一安理會常任理事國違反國際法，都將侵蝕國際秩序根本。

中國大陸、俄羅斯則呼籲聯合國一致反對美國回到「無法無天時代」，要求美國停止更多軍事行動、釋放馬杜洛夫婦。俄國駐聯大使涅本齊亞說，不能讓美國自詡最高法官。

委國駐聯大使蒙卡達說，美國「綁架」委國憲政體制下的總統夫婦，其行動是缺乏法律依據的武裝攻擊，為其他國家採取相同行動開啟大門。

沃茲則說，美國沒有占領委國，這是一次精準執法行動，反問「若聯合國給予非法毒品恐怖主義分子，比照民主選舉產生的總統或元首合法待遇，這到底算什麼樣的組織？」還說馬杜洛夫婦落網面臨毒品罪名起訴，將讓拉美更安全。

馬杜洛出庭 律師稱他遭綁架

巴西駐聯大使達內塞說，轟炸委國逮捕總統已逾越不可接受界線，為國際社群設下極危險前例。古巴駐聯大使古茲曼說，美方對委軍事攻擊是帝國主義式和法西斯侵略。聯合國秘書長古特瑞斯聲明，對美國未尊重國際法深表關切，該「嚴重」行動恐成為未來國家間關係演變的前例。

這次會議在紐約聯合國總部舉行之際，馬杜洛夫婦也首度在紐約出庭。馬杜洛當庭對多項販毒指控喊冤，強調自己清白無罪，且仍是委內瑞拉總統，律師主張他遭到「軍事綁架」。馬杜洛隨後還押，法院訂於三月十七日再度開庭。

委內瑞拉副總統羅德里格斯五日正式宣誓就任代理總統，委國政府並下令實施緊急狀態，要求警方展開全國搜捕，鎖定所有支持、宣傳美軍武裝攻擊的「親美人士」。