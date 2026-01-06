馬杜洛被控4大罪名 出庭自稱戰俘

遭美軍突襲逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛五日首度在紐約出庭受審，對多項販毒指控喊冤，強調自己無罪，「仍然是委內瑞拉總統」，還自稱是戰俘。馬杜洛律師主張其遭到「軍事綁架」，預告接下來將展開密集複雜的法律攻防。法院訂於三月十七日再度開庭。

庭訊當天上午，六十三歲的馬杜洛與妻子佛羅雷斯雙手被束帶綁住，在全副武裝警衛戒護下，從紐約市布魯克林拘留中心押往直升機，再飛赴曼哈頓聯邦法院。法官赫勒斯坦於當地中午十二時○二分（台灣時間六日凌晨一時○二分）開庭，先概述起訴書指控。

馬杜洛腳踝戴著鎖鏈，身穿藍色恤衫，裡面套了一件螢光橘上衣，下身則是卡其色囚服長褲。他透過耳機聽取口譯。赫勒斯坦要求他起立確認身分，馬杜洛以西班牙語回應，並自稱是委內瑞拉總統；他說自己在卡拉卡斯住處遭「綁架」與「逮捕」，還補上一句「我是戰俘」；法官另告知兩人有權通知委內瑞拉領事館其遭逮捕一事。

馬杜洛的律師是曾為維基解密創辦人亞桑傑辯護的波拉克，他表示，將就馬杜洛所稱遭「軍事綁架」進行大量且複雜的訴訟。

馬杜洛透過口譯員表示：「我是清白的。我沒有罪。我是正派的人。我仍然是委內瑞拉的總統。」但話未說完便遭赫勒斯坦打斷。

檢方指控馬杜洛主導古柯鹼販運網絡，並與多個暴力組織合作，包括墨西哥的西納羅亞集團、游擊組織哥倫比亞革命軍（ＦＡＲＣ），以及委內瑞拉黑幫阿拉瓜火車。

馬杜洛面臨四項刑事罪名，包括密謀毒品恐怖主義、密謀運送古柯鹼、持有機槍和毀滅性裝置及密謀持有上述裝置危害美國。馬杜洛一貫否認相關指控，稱這些說法是帝國主義覬覦委內瑞拉豐富石油儲量的藉口。

檢方指出，馬杜洛自二○○○年起在委內瑞拉國民議會任職，後續出任外交部長，並於二○一三年當選為已故總統查維斯接班人期間，都涉入毒品走私。

馬杜洛妻子佛羅雷斯的律師唐納利則稱她被抓時受重傷，包括肋骨部位嚴重瘀青，要求讓她接受檢查治療。佛羅雷斯臉部明顯掛彩，右眼瘀青腫脹，她出庭時臉上貼著兩處繃帶，一處在眼睛上方、另一處在額頭。她在提訊中就密謀運毒與持有槍械等指控皆不認罪。