不只是第一夫人！外媒揭美國抓捕馬杜洛之妻內幕 委國背後真正掌權者

（德國之聲中文網）2013年7月，佛羅雷斯（Cilia Flores）再婚了，新婚丈夫是不久前成為委內瑞拉總統的馬杜洛。當時，很多中文媒體都對此進行了報道，表示這位第一夫人「年長馬杜洛近10歲」。

不過也有公開資料顯示，佛羅雷斯生於1956年，比1962年出生的馬杜洛大6歲。可以確定的是，她和馬杜洛相識已久，可以說，馬杜洛能夠成為委內瑞拉總統也有佛羅雷斯的功勞。

在查維茲1992年政變失敗被捕後，佛羅雷斯是查維茲辯護團隊的律師。她幫助查維茲於1994年獲釋。美媒CNN2026年1月3日的一篇聚焦佛羅雷斯的報導援引專家指出，在「查維茲主義」內部圍繞查維茲繼任者問題發生紛爭的那些年裡，佛羅雷斯對馬杜洛的支持至關重要。在查維茲主義之下，她是委內瑞拉最有權勢的女性。

查維茲主義是基於委內瑞拉已故前總統查維茲的一種左翼民粹主義和威權主義意識形態，其政策包括國有化、反對新自由主義等。一般認為，這種意識形態融合了社會主義、玻利瓦爾主義和拉丁美洲一體化等多種元素。

馬杜洛背後的真正掌權者？

路透社在2020年5月發布關於佛羅雷斯的特別報導，標題是《美國將矛頭指向委內瑞拉總統馬杜洛背後的真正掌權者：他的第一夫人》。報導將佛羅雷斯稱為委內瑞拉執政黨統一社會主義黨內的「資深的戰略家和造王者」，並指出華盛頓也深知她的影響力。

這篇特別報導采訪了佛羅雷斯的前保鏢，以及20多位熟悉佛羅雷斯的人士。「他們將她描繪成一位精明、行事隱秘的政治家，掌控著總統辦公室的大部分權力，甚至在總統（馬杜洛）之前就要求聽取重要簡報，並親自與外國使節、對手議員等人士進行談判。」

結識查維茲、馬杜洛

路透社的報導詳細介紹了佛羅雷斯的生平，提到了1989年燃油價格上漲引發了席卷委內瑞拉首都卡拉卡斯的騷亂，「也喚醒了佛羅雷斯心中的革命使命感」（她後來在接受委內瑞拉官媒采訪時如此描述道）。

這場事件也激勵了查維茲。隨著通貨膨脹、食品短缺等困境的加劇，軍人出身的查維茲1992年發動了政變。

政變失敗了，查維茲被捕，被關押在軍營裡。而佛羅雷斯說，她發現了一位英雄。她給查維茲寫了一封信，表示願意幫助他進行辯護。查維茲接受了。她開始為查維茲提供咨詢。正是在那幾年，她結識了卡拉卡斯的一位工會領袖，此人當時也是查維茲的親信：他的名字是馬杜洛。

路透社的報導寫道：「幾年後，馬杜洛在一次電視講話中表示，他被她『熱情似火的性格』所吸引。」兩人當時都辦理了離婚，走到了一起。「我們有著共同的夢想，」佛羅雷斯後來接受委內瑞拉官媒采訪時說。

成為委內瑞拉最有權勢的人物之一

顯然，兩人的命運都與查維茲及其政治運動緊密相連。

查維茲是拉丁美洲最有爭議的領導人之一。他的政治理念與先前執政的黨派截然不同，這使他廣受民眾歡迎。但在國際舞台上，查維茲因專制統治、媒體國有化以及短視的經濟政策等廣受詬病。

說回佛羅雷斯。1997年，她加入了競選委員會，該委員會最終確保查維茲在次年當選總統。馬杜洛則當選為議員。佛羅雷斯本人也迅速晉升，2000年進入國民議會，並於2006年至2011年出任國民議會議長。

2012年，查維茲任命佛羅雷斯為總檢察長。她擔任該職位到2013年3月查維茲去世。查維茲去世後，她的伴侶、時任副總統馬杜洛接任。兩人在當年7月結婚。

路透社的報導說，「在政治陰謀層出不窮的卡拉卡斯，弗洛雷斯一直為馬杜洛保駕護航」。

在馬杜洛上台後，佛羅雷斯通過擔任國民議會議員等要職幫助丈夫鞏固權力。多家媒體曾報導，馬杜洛稱佛羅雷斯為「第一戰士」這個術語顯然比第一夫人更符合查維茲主義、更具有社會主義色彩。

幕後顧問

近年來，佛羅雷斯更多退居幕後。英媒BBC2026年1月4日一篇聚焦佛羅雷斯的報導稱，佛羅雷斯在認真經營第一夫人的角色，主持過一檔名為《與西莉亞共度家庭時光》的節目，偶爾也會在電視上與丈夫一起跳薩爾薩舞。

在幕後，她被認為是馬杜洛的關鍵顧問之一，是他政治生存的幕後功臣。

2019年1月，馬杜洛第二度就任委內瑞拉總統。之前，委內瑞拉舉行了爭議很大的總統選舉。反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）也宣布勝出。大多數西方民主國家當時都支持瓜伊多。歐盟和美國至今表示馬杜洛並非合法選舉產生的總統。

路透社2020年5月的特別報導指出，2019年初時任國民議會議長瓜伊多宣布馬杜洛2018年的連任選舉存在舞弊，自己才是委內瑞拉的合法總統。瓜伊多當時敦促軍方推翻馬杜洛。大多數西方民主國家都支持瓜伊多。佛羅雷斯則迅速在委內瑞拉政府內部尋找不忠的跡象、收集異議聲音。

最終，瓜伊多沒有能夠找到推翻馬杜洛的成功策略，瓜伊多領導的、試圖推翻馬杜洛統治的臨時政府被解散。

面臨多項指控

多年來，西方社會、人權團體一直指責馬杜洛實施專制統治，讓委內瑞拉社會陷入貧困與動蕩。馬杜洛政府被指打壓異議聲音、非法逮捕反對派、關押政治犯、實施酷刑和暴力。

2024年充滿舞弊爭議的選舉後，馬杜洛的任期延長至2031年。這場選舉後，委內瑞拉民眾展開針對馬杜洛的大規模抗議。

佛羅雷斯本人也一直面臨著腐敗和裙帶關系的指控。2015年11月，她卷入了「毒梟侄子案」。當時，她的兩個侄子在海地被美國緝毒局（DEA）的一次誘捕行動逮捕。他們當時試圖走私800公斤古柯鹼入美國。

2018年，在「美洲國家組織」發布報告稱馬杜洛政府犯下反人類罪之後，佛羅雷斯與其他13名委內瑞拉官員一起受到加拿大當局的制裁。幾個月後，美國財政部也加入制裁行列。

2019年7月，美國對佛羅雷斯的三個兒子（三人是佛羅雷斯與前夫所生，是馬杜洛的繼子）實施制裁，理由是他們在委內瑞拉存在飢荒的情況下，參與從糧食進口合同中盜竊數億美元的詐騙勾當。

在BBC的報導中，英國智庫查塔姆研究所拉丁美洲項目高級研究員薩巴蒂尼（Christopher Sabatini）表示：「她（佛羅雷斯）的批評者認為，她是一個腐敗透頂、侵犯人權且殘暴的政府的一員。」

上周六凌晨，馬杜洛在美軍的跨境軍事行動中被捕，佛羅雷斯也一同被捕，被帶至美國。

本周一（1月5日），兩人在紐約出庭。據澳媒ABC報導，佛羅雷斯臉上纏著繃帶，站在丈夫身旁。她的律師表示，她在被美軍俘虜時受傷。起訴書詳細列舉了美國指控這對委內瑞拉犯領導人夫婦及其核心圈子犯下的毒品走私、腐敗、綁架、毆打和謀殺等罪行。

佛羅雷斯被正式指控犯有古柯鹼走私共謀罪、持有機槍和爆炸裝置罪以及共謀持有機槍和爆炸裝置罪。當被問及認罪與否時，她回答說：「不認罪，完全無辜。」

