快訊

度蜜月返台才2天！F-16戰機上尉疑跳傘失聯 民眾曝平時為人親切

前女主播怒夫「亂買1檔股票」一路慘跌差點婚變 今見股價：我才是豬

鏡頭沒拍到…網紅「賓賓哥」直播途中揍人 錄音檔這對話成起訴關鍵

美國襲委內瑞拉！法媒：委國擁中、俄、伊朗武器 美應有興趣研究

中央社／ 巴黎6日專電
美國日前對委內瑞拉發起軍事行動，押走總統馬杜洛。圖／路透社
美國日前對委內瑞拉發起軍事行動，押走總統馬杜洛。圖／路透社

美國日前對委內瑞拉發起軍事行動，押走總統馬杜洛。法國費加洛報（Le Figaro）報導，委內瑞拉握有中國、俄羅斯和伊朗武器，五角大廈或許會有興趣蒐集這些國家的技術資訊。

美軍特種部隊3日凌晨突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），將馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押往紐約，兩人因涉毒品恐怖主義等指控而受審。

費加洛報報導提到，委內瑞拉在軍事網站「全球火力」（Global Fire Power）2025年軍力排行榜位列第50名，遠遜於榜首美國，其年度國防預算約40億美元，卻能取得盟國伊朗和俄羅斯的武器。

委內瑞拉軍方最引人矚目的武器是俄羅斯的S-300VM地對空飛彈系統，又稱Antey-2500，俄國2013年將兩套完整系統交付給委內瑞拉。這套系統有效射程為250公里，是為了攔截彈道飛彈、巡弋飛彈、飛機和精準導引彈藥而設計。

委內瑞拉也接收了數量不明的俄國「鎧甲」（Pantsir）防空系統，這是一種由高射砲、飛彈發射器和天線雷達組成的車輛，曾在敘利亞內戰、頓巴斯（Donbass）戰役和俄國入侵烏克蘭期間使用。

美軍2020年曾在利比亞獲得一輛完整的「鎧甲-S1」（Pantsir-S1），但沒機會取得更新穎的「鎧甲-S2」（Pantsir-S2），而委內瑞拉軍方手裡可能有。

2025年10月，馬杜洛聲稱擁有5000個俄製「依格拉-S」（Igla-S）防空飛彈發射器；委內瑞拉也可能握有地對空「山毛櫸-M2」（Buk-M2）飛彈系統。

烏克蘭防務媒體Defense Express分析：「鑒於俄羅斯積極向伊朗等多國出口並持續提供其防空系統，這些俄製系統的詳細技術資料無疑很寶貴。」不過，目前不知美國特種部隊是否在3日行動中摧毀這些武器。

報導指出，委內瑞拉還於2006年向俄羅斯採購逾20架「蘇-30」（Su-30）戰機，迄今性能良好。

此外，委內瑞拉軍方擁有大批R77空對空飛彈，也可能是美方研究目標之一，因為它仍是俄羅斯最先進的中程空戰飛彈。

報導提到，美國還可以分析伊朗偵察攻擊無人機「遷徙者-6」（Mohajer-6），衍生自著名的「見證者」（Shahed）系列。委內瑞拉另擁有中國VN-16（05式）兩棲突擊車，其速度為全球最快。

Defense Express指出，除了這些潛在的寶貴系統之外，委內瑞拉新政府不可避免地要面對以美國裝備換掉其他俄製武器的挑戰。華府顯然既有意解除南美最強大軍隊之一的武裝，也對卡拉卡斯推動朝採用美國武器的過渡舉措有興趣。

委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（DelcyRodriguez）已宣誓就任代理總統。目前美國總統川普及其政府都未對委內瑞拉現有武器發表意見。

委內瑞拉 美國 馬杜洛 川普

延伸閱讀

重返故鄉還不是時候？馬杜洛被捕 委內瑞拉僑民：沒有人會急著回家

避評論美國襲擊委內瑞拉 日本稱「非直接當事者」

成功帶貨？馬杜洛「被捕照」曝光竟成時尚網紅 身上行頭賣到缺貨

美媒：川普政府向羅德里格斯提3要求 否則恐步馬杜洛後塵

相關新聞

感謝推翻委內瑞拉馬杜洛 馬查多願與川普共享諾貝爾和平獎殊榮

在川普政府對委內瑞拉進行軍事干預後，致力爭取委國民眾權利而獲頒2025年諾貝爾和平獎的馬查多5日表示，她願與川普共享這份...

美國襲委內瑞拉！法媒：委國擁中、俄、伊朗武器 美應有興趣研究

美國日前對委內瑞拉發起軍事行動，押走總統馬杜洛。法國費加洛報（Le Figaro）報導，委內瑞拉握有中國、俄羅斯和伊朗武...

2外媒知情！美軍襲委內瑞拉計畫早已外流 魯比歐謝媒體「未提前報導」

美國上週末對委內瑞拉採取軍事行動後，川普政府官員罕見向新聞媒體致謝。據悉紐時及華郵事前就得知這項突襲計畫，但為避免危及美...

流亡人士：效忠馬杜洛高官大權在握 委內瑞拉轉型難

曾任安全部門人員的委內瑞拉流亡海外人士今天提出直言不諱評估，認為儘管前總統馬杜洛遭到罷黜，但是武裝部隊依然效忠這個政權，...

聯合國人權辦：美干預委內瑞拉削弱國際法 世界變更不安全

聯合國人權事務高級專員公署今天表示，國際社會必須闡明，美國干預委內瑞拉之舉違反國際法，讓世界變得更不安全...

重返故鄉還不是時候？馬杜洛被捕 委內瑞拉僑民：沒有人會急著回家

美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，1名美國高階外交官形容委內瑞拉未來展現新曙光。但在馬杜洛親信掌權的臨時政府以及經濟疲軟之下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。