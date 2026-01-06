聽新聞
感謝推翻委內瑞拉馬杜洛 馬查多願與川普共享諾貝爾和平獎殊榮
在川普政府對委內瑞拉進行軍事干預後，致力爭取委國民眾權利而獲頒2025年諾貝爾和平獎的馬查多5日表示，她願與川普共享這份殊榮，並親自向他致謝。
馬查多接受福斯新聞訪問時，讚揚川普政府出手讓馬杜洛下台，認為華府的行動是「人類、自由和人性尊嚴的一大步」。
馬查多說，她自去年10月10日以來都沒和川普通話，而這天正是諾貝爾獎委員會宣布她獲獎的日子，讓川普渴望贏得和平獎的期待落空。馬查多當時說，川普為和平有所貢獻，值得擁有這份榮耀。
儘管川普也有致電馬查多，祝賀她榮獲諾貝爾獎，但美國媒體報導，川普覺得馬查多應該拒絕領獎並轉贈給他，而馬查多並沒這麼做，讓他感到不滿。
