2外媒知情！美軍襲委內瑞拉計畫早已外流 魯比歐謝媒體「未提前報導」

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐。圖／美聯社
美國上週末對委內瑞拉採取軍事行動後，川普政府官員罕見向新聞媒體致謝。據悉紐時及華郵事前就得知這項突襲計畫，但為避免危及美軍安全，選擇暫不公開報導。

美軍特種部隊3日凌晨在委內瑞拉發動突襲，成功抓捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，並將他們押往美國紐約。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）4日在美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目中表示，政府事前沒向國會透露行動訊息，因為「消息會外洩」，可能影響行動時的安全。

魯比歐說道：「其實一些媒體早就收到外流的消息，但為了這個原因而按下不提。…我們感謝他們這麼做，否則可能會有人命因此喪失—美國人的性命。」

美國媒體Semafor引述「熟悉政府與新聞機構溝通情況的人士」指出，「紐約時報」（The New YorkTimes）與「華盛頓郵報」（The Washington Post）均在事前就得知突襲計畫，但為了避免讓美軍人員陷入險境，選擇暫不報導。

兩家媒體的代表今天都拒絕對美聯社置評。

長期在華郵跑國安新聞、現於馬里蘭大學（University of Maryland）任教的普利斯特（DanaPriest）表示，基於任務安全性而壓下相關訊息，是新聞機構的例行做法，而且即使是在事情發生後，華郵仍會詢問政府單位透露某些細節會不會讓人陷入危險。

川普（Donald Trump）3日清晨時分在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布任務完成後，多數美國民眾才得知這次對委內瑞拉的攻擊行動。

美聯社分析，魯比歐這次感謝特別引人注目，因為戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）對五角大廈記者施行更嚴格的管控政策，理由之一就是他對記者能否妥善處理機敏訊息抱持不信任態度。

多數主流新聞機構因不同意赫格塞斯的政策，已撤離駐五角大廈的記者。

委內瑞拉 美國 馬杜洛 川普 美軍 魯比歐 紐約時報 華盛頓郵報

